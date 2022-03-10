https://arabic.sputniknews.com/20220310/ياد-فاشيم-الإسرائيلية-تعلق-شراكتها-مع-الملياردير-الروسي-أبراموفيتش-1059726346.html
"ياد فاشيم" الإسرائيلية تعلق شراكتها مع الملياردير الروسي أبراموفيتش
"ياد فاشيم" الإسرائيلية تعلق شراكتها مع الملياردير الروسي أبراموفيتش
أعلنت مؤسسة "ياد فاشيم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق شراكتها الاستراتيجية مع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:44+0000
2022-03-10T13:44+0000
2022-03-10T13:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/52/1040905248_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_5e68365df5723aa176703600fc95cc71.jpg
ونقلت "رويترز" عن "ياد فاشيم" وهي مؤسسة تهدف إلى إحياء ذكرى المحرقة النازية لليهود (الهولوكوست)، أنها علقت شراكتها مع رومان أبراموفيتش، وذلك بعد أن تكبد عقوبات في الخارج منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكانت مؤسسة "ياد فاشيم" قد أعلنت الشهر الماضي أن التمويل الذي تعهد به أبراموفيتش سيعزز أهداف المؤسسة في مجالات أبحاث وإحياء ذكرى الهولوكوست.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، ضم 7 رجال أعمال "روس بارزين" إلى قائمة العقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روس نفط، أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/52/1040905248_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_0ec0e086a709a10c6875eb17f725a5b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
"ياد فاشيم" الإسرائيلية تعلق شراكتها مع الملياردير الروسي أبراموفيتش
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "ياد فاشيم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق شراكتها الاستراتيجية مع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
ونقلت "رويترز" عن "ياد فاشيم" وهي مؤسسة تهدف إلى إحياء ذكرى المحرقة النازية لليهود (الهولوكوست)، أنها علقت شراكتها مع رومان أبراموفيتش، وذلك بعد أن تكبد عقوبات في الخارج منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكانت مؤسسة "ياد فاشيم" قد أعلنت الشهر الماضي أن التمويل الذي تعهد به أبراموفيتش سيعزز أهداف المؤسسة في مجالات أبحاث وإحياء ذكرى الهولوكوست.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، ضم 7 رجال أعمال "روس بارزين" إلى قائمة العقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش
، ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.
وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روس نفط، أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".