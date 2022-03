https://arabic.sputniknews.com/20220310/-إجلاء-البحارة-السوريين-العالقين-على-متن-باخرة-في-أوكرانيا-1059733247.html

إجلاء البحارة السوريين العالقين على متن باخرة في أوكرانيا

نجحت الجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية والنقل السوريتان في إجلاء البحّارة السوريين الذين كانوا عالقين على متن الباخرة "NEW CHALLENGE"، التي كانت راسية على... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار أوكرانيا

وتحمل الباخرة "NEW CHALLENGE" التي ترفع العلم اللبناني، على متنها 23 بحاراً (13 سورياً، لبنانيان، 8 مصريين)، وكانت أنهت تحميل حمولتها في 23 فيراير/شباط الماضي، وعلى أتم الجهوز للإبحار، قبل أن تندلع المعارك وتعلق هناك.مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ السورية المهندس علاء صقر، أكد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، نجاح الاتصالات التي أجرتها وزارتا الخارجية والنقل بالتنسيق مع القنصلية السورية في مدينة أوديسا الأوكرانية، بإجلاء عدد من البحّارة السوريين الذين كانوا على متن السفينة "NEW CHALLENGE"، بانتظار إجلاء بقية البحّارة الذين ظلوا على متن السفينة بناء على رغبتهم.وكان البحّارة ناشدوا سلطات بلادهم لتأمين ممر بحري آمن لخروج السفينة كي تتمكن من الإبحار، لاسيما أن مخزونهم من الطعام والماء والاحتياجات اليومية قد شارف على النفاد.وعن عملية التواصل مع البحّارة وإجلائهم من السفينة، قال صقر: "قبل ثلاثة أيام، وفور إطلاق البحّارة نداءات استغاثة لإنقاذهم، قمنا كسلطة بحرية معنية بمتابعة شؤون البحّارة السوريين، بإرسال كتاب إلى وزارة الخارجية التي قامت بدورها بالتواصل مع القنصل في مدينة أوديسا".وأضاف مدير التفتيش البحري في الموانئ السورية : "قام القنصل السوري في أوديسا بفتح خط مباشر للتواصل مع البحّارة على مدى 24 ساعة التي تم إخراجهم خلالها من مرفأ نيكولاييف، ليصبح البحّارة السوريون بأمان وذلك بتواصل فوري مع المعنيين في أوكرانيا".وأوضح صقر: "تم إجلاء البحّارة الذين كانوا على متن السفينة إلى مولدافيا ومن ثم إلى رومانيا"، متوقعاً أن يصل البحّارة السوريون إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان مندوب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال إن الباخرة اللبنانية " NEW CHALLENGE" الراسية على رصيف مرفأ نيكولايف في أوكرانيا، أنهت تحميل حمولتها منذ 23 فبراير 2022 وهي على أتم الجهوز للإبحار، فيما ناشد البحّارة الذين على متنها السلطات اللبنانية إجراء الاتصالات اللازمة بالمعنيين في روسيا وأوكرانيا لتأمين ممر بحري آمن للباخرة المذكورة، كي تتمكن من الإبحار، لاسيما وأن مخزونهم من الطعام والماء والاحتياجات اليومية قد شارف على النفاد.وتعد السفينة "NEW CHALLENGE" أحد ناقلات الصب الجاف والتي تم بناؤها في عام 1996 (منذ 26 عامًا) وتبحر تحت علم بليز، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 27079 طنًا من الوزن الساكن ويبلغ غاطسها الحالي 9.9 أمتار، كما يبلغ طولها الإجمالي 163.5 متر وعرضها 27 مترًا.

