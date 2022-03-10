https://arabic.sputniknews.com/20220310/-إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-حركة-السفن--1059699426.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن
إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:16+0000
2022-03-10T06:16+0000
2022-03-10T06:23+0000
العالم
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وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في العاصمة اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة. وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.
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العالم
إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن
06:16 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة.
وذكرت قناة "NTV" التركية
أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في العاصمة اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.
وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.