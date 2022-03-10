عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220310/-إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-حركة-السفن--1059699426.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن
إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:16+0000
2022-03-10T06:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50402595a23d3ff476a7a7812b4b8394.jpg
وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في العاصمة اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة. وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0158812d48b1f71a3eb5d6ab2e78cc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن

06:16 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصوريخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي "الطوق الذهبي لمملكة البوسفور" في مضيق كيرتش
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة.
وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في العاصمة اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.
وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала