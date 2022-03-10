https://arabic.sputniknews.com/20220310/-طلاب-جامعة-حلب-ندعم-الجيش-الروسي-لدحر-النازيين-الجدد-وإعادة-التوازن-العالمي-1059729845.html

طلاب جامعة حلب: ندعم الجيش الروسي لدحر النازيين الجدد وإعادة التوازن العالمي

طلاب جامعة حلب: ندعم الجيش الروسي لدحر النازيين الجدد وإعادة التوازن العالمي

علت أصوات المعزوفات الوطنية الروسية والسورية في ساحة جامعة حلب، وخفقت كلمات الشكر في أجواء المكان المفعم بالمحبة والدعم لروسيا الاتحادية، البلد الحليف على مدار... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:36+0000

2022-03-10T14:36+0000

2022-03-10T14:56+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وأكدت الفعاليات الطلابية والأكاديمية المشاركة وقوفها "إلى جانب حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك، والدفاع عنهم في وجه الممارسات النازية للقوميين في أوكرانيا والمستمرة منذ سنوات خلت، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من حلفائها الغربيين هم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن الخراب والدمار والدماء التي هدرت في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من العالم".وعبر الحشد خلال الوقفة ظهر اليوم عن وفائهم لدولة روسيا الاتحادية التي لم تتوان عن الوقوف مع شعبهم، واضعة الكتف لصيقا بالكتف في جميع ميادين مجابهة الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا.أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث الدكتور إبراهيم حديد، قال لـ "سبوتنيك" خلال الوقفة التضامنية بأن "الرسالة التي أراد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية قولها لروسيا هي رسالة محبة وإخلاص وأضاف "نحن كأعضاء هيئة تدريسية وأعضاء كادر إداري وفني في الوسط الجامعي بحلب وقفتنا هذه وقفة وفاء وعرفان بالجميل وتضامناً مع الشعب والجيش الروسي ضد النازية الجديدة كما وقفوا معنا قبل ذلك في حربنا ضد الإرهاب".وقال رئيس الجامعة أن هذه الوقفة تنبثق من علاقات أكاديمية متميزة للجامعة مع المؤسسات الأكاديمية الروسية، مشيرا إلى أن أكاديميين روس يزورون الجامعة حاليا.وكشف كرمان أن "نصف أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب تلقوا دراساتهم العليا في روسيا الاتحادية".وخلال الوقفة، أطلق مكتب نقابة المعلمين ومنظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية واللجان النقابية العمالية في الجامعة رسائل تعبر عن وقوفها وتضامنها مع الشعب الروسي الصديق ومع القيادة الروسية في العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونباس.وعبر طلبة متضامون لـ"سبوتنيك" عن إيمانهم بعدالة الموقف الروسي، ودعماً لروسيا وشعبها في مواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها.رئيس منظمة (الاتحاد الوطني لطلبة سورية) بجامعة حلب، ياسر جاويش، قال لـ "سبوتنيك" أن طلاب الجامعة يقفون وقفة تضامنية في ساحة الجامعة وهي ساحة الشهداء، التي انهالت عليها آلاف قذائف الإرهاب الغادرة على مدار سنوات لمحاربة العلم والعلماء.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/طلاب-جامعة-دمشق-بوتين-يصحح-مسار-التاريخ-ندعو-أوكرانيا-لتكون-أكثر-ذكاء-صور-1059694095.html

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك