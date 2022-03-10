https://arabic.sputniknews.com/20220310/-قائد-عسكري-إيراني-يكشف-مميزات-القمر-الصناعي-نور2يرصد-تحركات-العدو-ويحدد-الأهداف-بدقة-1059701166.html
قائد عسكري إيراني يكشف مميزات القمر الصناعي "نور2"..."يرصد تحركات العدو ويحدد الأهداف بدقة"
قائد عسكري إيراني يكشف مميزات القمر الصناعي "نور2"..."يرصد تحركات العدو ويحدد الأهداف بدقة"
أكد قائد الوحدة الفضائية للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي أن القمر الصناعي "نور 2" يمتاز عن سابقه "نورا"، في أنه أكثر دقة في... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T07:10+0000
2022-03-10T07:10+0000
2022-03-10T07:13+0000
إيران
أخبار إيران
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وأوضح جعفر آبادي أن القمر الصناعي "نور 2" تم إطلاقه الثلاثاء بواسطة الصاروخ حامل الأقمار الصناعية "قاصد" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كم حول الأرض.ولفت قائد الوحدة، في تصريحات مساء أمس الأربعاء، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أنه "وفقا لأحدث تقرير وصلني من مركز التحكم بالقمر الصناعي فإنه الآن يتحرك في جنوب إيران فوق بحر عمان ويصل في الساعة العاشرة (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) إلى جنوب روسيا ويعبر في الساعة الحادية عشرة (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) من أمريكا الشمالية".وشدد على أن "القمر الصناعي "نور2" أفضل من "نور1" من حيث دقة التصوير ووضوحه كما استخدمنا مجسات رقمية متطورة".وأشار إلى أن "الصاروخ حامل الأقمار الصناعية "قاصد" كان بامكانه وضع القمر الصناعي "نور2" في ارتفاع أعلى"، وتابع: "القمر الصناعي الاستشعاري يجمع المعلومات البصرية وهي معلومات عامة تماما ولها استخدامات مختلفة من ضمنها المجال الدفاعي كمعرفة الأهداف وتحركات العدو وفي المجال المدني في القطاعات الزراعية أو الحوادث الطبيعية".
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إيران, أخبار إيران
قائد عسكري إيراني يكشف مميزات القمر الصناعي "نور2"..."يرصد تحركات العدو ويحدد الأهداف بدقة"
07:10 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أكد قائد الوحدة الفضائية للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي أن القمر الصناعي "نور 2" يمتاز عن سابقه "نورا"، في أنه أكثر دقة في التصوير.
وأوضح جعفر آبادي أن القمر الصناعي "نور 2" تم إطلاقه الثلاثاء بواسطة الصاروخ حامل الأقمار الصناعية "قاصد" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كم حول الأرض.
ولفت قائد الوحدة، في تصريحات مساء أمس الأربعاء، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، إلى أنه "وفقا لأحدث تقرير وصلني من مركز التحكم بالقمر الصناعي فإنه الآن يتحرك في جنوب إيران فوق بحر عمان ويصل في الساعة العاشرة (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) إلى جنوب روسيا ويعبر في الساعة الحادية عشرة (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) من أمريكا الشمالية".
وشدد على أن "القمر الصناعي "نور2" أفضل من "نور1" من حيث دقة التصوير ووضوحه كما استخدمنا مجسات رقمية متطورة".
وأشار إلى أن "الصاروخ حامل الأقمار الصناعية "قاصد" كان بامكانه وضع القمر الصناعي "نور2" في ارتفاع أعلى"، وتابع: "القمر الصناعي الاستشعاري يجمع المعلومات البصرية وهي معلومات عامة
تماما ولها استخدامات مختلفة من ضمنها المجال الدفاعي كمعرفة الأهداف وتحركات العدو وفي المجال المدني في القطاعات الزراعية أو الحوادث الطبيعية".