https://arabic.sputniknews.com/20220310/-واشنطن-تنجح-بالضغط-على-دولة-خليجية-لتغيير-موقفها-بشأن-زيادة-إنتاج-النفط-1059699053.html
واشنطن تنجح بالضغط على دولة خليجية لتغيير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط
واشنطن تنجح بالضغط على دولة خليجية لتغيير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط
كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة استطاعت عبر الضغوطات تغيير موقف دولة خليجية بشأن زيادة إنتاج النفط. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T05:50+0000
2022-03-10T05:50+0000
2022-03-10T05:53+0000
اقتصاد
العالم
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر في منظمة الدّول المصدرة للنفط "أوبك"، أن تغير موقف الإمارات إزاء حجم إنتاج النفط جاء مفاجئاً، إذ إنه لم يُبحث بين الأعضاء في أوبك".وقالت الصحيفة عن مصدر مطلع إن "الإمارات غيرت موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة".ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سعودي قوله، إنّ "موقف الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط لم يكن بتنسيق معنا ولم تبلغ به أوبك".وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي، أنّ بلاده ملتزمة باتفاق أوبك وبآليتها الشهرية لضبط الإنتاج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
واشنطن تنجح بالضغط على دولة خليجية لتغيير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط
05:50 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 05:53 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة استطاعت عبر الضغوطات تغيير موقف دولة خليجية بشأن زيادة إنتاج النفط.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية
نقلا عن مصادر في منظمة الدّول المصدرة للنفط "أوبك"، أن تغير موقف الإمارات إزاء حجم إنتاج النفط جاء مفاجئاً، إذ إنه لم يُبحث بين الأعضاء في أوبك".
وقالت الصحيفة عن مصدر مطلع إن "الإمارات غيرت موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سعودي قوله، إنّ "موقف الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط لم يكن بتنسيق معنا ولم تبلغ به أوبك".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي، أنّ بلاده ملتزمة باتفاق أوبك وبآليتها الشهرية لضبط الإنتاج.