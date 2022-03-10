https://arabic.sputniknews.com/20220310/--لوكاشينكو-يلتقي-بوتين-غدا-في-موسكو-1059717277.html
لوكاشينكو يلتقي بوتين غدا في موسكو
لوكاشينكو يلتقي بوتين غدا في موسكو
يقوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، غدا الجمعة، بزيارة عمل إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:25+0000
2022-03-10T11:25+0000
2022-03-10T11:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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تستضيف موسكو، غدا، الـ11 من مارس/ آذار، محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.كما أن الوضع في المنطقة وفي أوكرانيا مدرج أيضا على جدول الأعمال، خلال اللقاء الذي سيجمع كل من بوتين و لوكاشينكو.الجدير بالذكر، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أصدر اليوم الخميس، تعليمات إلى المتخصصين البيلاروس، لضمان توفير الطاقة المطلوبة لمحطة تشيرنوبل النووية.وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع: "تم قطع إمدادات الطاقة عن محطة تشيرنوبل. المحطة نفسها تنتج الكهرباء، ولكنها أيضا تستهلك الكثير من الكهرباء".وحدد لوكاشينكو مهمة للجيش وحرس الحدود للسيطرة على أعمال المرتزقة الموجودين على أراضي أوكرانيا. وبحسب المعلومات، فإنهم يتحركون على طول الحدود البيلاروسية في اتجاه تشيرنوبل. قائلا: "لا نعرف لماذا يتجهون نحو محطة تشيرنوبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لوكاشينكو-يوجه-المتخصصين-البيلاروسيين-لضمان-إمداد-محطة-تشيرنوبيل-بالطاقة-1059707405.html
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لوكاشينكو يلتقي بوتين غدا في موسكو
11:25 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
يقوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، غدا الجمعة، بزيارة عمل إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تستضيف موسكو، غدا، الـ11 من مارس/ آذار، محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وسيناقش قادة الدول قضايا الساعة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وتطوير التعاون النقابي بين البلدين، والتعاون الاقتصادي خلال فترة ضغط العقوبات.
كما أن الوضع في المنطقة وفي أوكرانيا مدرج أيضا على جدول الأعمال، خلال اللقاء الذي سيجمع كل من بوتين و لوكاشينكو.
الجدير بالذكر، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أصدر اليوم الخميس، تعليمات إلى المتخصصين البيلاروس، لضمان توفير الطاقة المطلوبة لمحطة تشيرنوبل النووية.
وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع: "تم قطع إمدادات الطاقة عن محطة تشيرنوبل
. المحطة نفسها تنتج الكهرباء، ولكنها أيضا تستهلك الكثير من الكهرباء".
وأوضح الرئيس أن السعات الاحتياطية تستخدم حاليا في المحطة، لكن مدتها محدودة. لذا تم إرسال المتخصصين البيلاروس إلى هناك لتوفير إمدادات الطاقة لمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية.
وحدد لوكاشينكو مهمة للجيش وحرس الحدود للسيطرة على أعمال المرتزقة الموجودين على أراضي أوكرانيا. وبحسب المعلومات، فإنهم يتحركون على طول الحدود البيلاروسية في اتجاه تشيرنوبل. قائلا: "لا نعرف لماذا يتجهون نحو محطة تشيرنوبل
".