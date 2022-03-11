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آبي أحمد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة خاصة
آبي أحمد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة خاصة
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، تهنئة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن ‏زايد.‏ 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:57+0000
2022-03-11T17:57+0000
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وهنأ أحمد الشيخ محمد بن زايد بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب له عبر حسابه على موقع "تويتر": " أتمنى لأخي العزيز، محمد بن زايد، عيد ميلاد سعيد جدا اليوم، وأتمنى دوام الصحة والازدهار لك وأنت تحتفل بعام آخر".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالإمارات، وبحثا سويا "مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الأفريقي.وأعرب ابن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي "عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, العالم

آبي أحمد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة خاصة

17:57 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 24 يوليو/ تموز 2018
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 24 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 24 يوليو/ تموز 2018
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، تهنئة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن ‏زايد.‏
وهنأ أحمد الشيخ محمد بن زايد بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب له عبر حسابه على موقع "تويتر": " أتمنى لأخي العزيز، محمد بن زايد، عيد ميلاد سعيد جدا اليوم، وأتمنى دوام الصحة والازدهار لك وأنت تحتفل بعام آخر".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالإمارات، وبحثا سويا "مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الأفريقي.
وأعرب ابن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي "عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها".
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