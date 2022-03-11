https://arabic.sputniknews.com/20220311/أكاديمي-قطري-واشنطن-خذلت-بعض-الدول-الخليجية-وتصنيف-قطر-ضمن-حلفاء-أمريكا-نتيجة-ما-قدمته-الدوحة-1059772322.html

أكاديمي قطري: واشنطن خذلت بعض الدول الخليجية... وتصنيف قطر ضمن حلفاء أمريكا نتيجة ما قدمته الدوحة

أكاديمي قطري: واشنطن خذلت بعض الدول الخليجية... وتصنيف قطر ضمن حلفاء أمريكا نتيجة ما قدمته الدوحة

قال الأكاديمي القطري، علي الهيل، إن إعلان الجانب الأمريكي قطر ضمن الحلفاء الرئيسيين لواشنطن من خارج الناتو جاء نتيجة لما قدمته الدوحة طوال الفترات الماضية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T14:23+0000

2022-03-11T14:23+0000

2022-03-11T14:23+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057168744_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_009de82c6855f5a1b6912651aa1eea59.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قطر تضم أكبر قاعدة أمريكية خارج أراضيها، إضافة للمصداقية التي اكتسبتها قطر لدى الاتحاد الأوروبي ودول الناتو من خلال إداراتها الأفغاني منذ العام 2013، وعمليات الإجلاء التي قامت بها مؤخرا من أفغانستان للعديد من الجنسيات.وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مطلع هذا العام.وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.ووعد بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير/كانون الثاني خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأنه سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.ويرى المحلل القطري أن قطر وواشنطن وصلا إلى ذروة التحالف الاستراتيجي على كافة المستويات.بشأن انعكاسات الخطوة على المحيط الخليجي، وما إن كانت هناك مواقف مشابهة لدول مجلس التعاون في المستقبل القريب، أوضح الهيل أن الدول الخليجية بدرجات متفاوتة، شعروا بالخذلان الأمريكي بعد انسحابها من الشرق الأوسط وأفغانستان، رغم بقاء واشنطن في سوريا حتى الآن ومساعدتها الأكراد.وشدد على أن المواقف التي اتخذتها واشنطن على مدار السنوات الأخيرة تجاه بعض الدول الخليجية جعلتها تمسك "العصا من المنتصف"، بحيث لا يضحون بعلاقاتهم التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت ذاته يحافظون على علاقاتهم مع موسكو التي بنوها خلال السنوات الأخيرة.واستطرد بقوله إن " قطر أيضا لديها علاقات مع روسيا وتمسك "العصا من المنتصف"، حيث أنها تسعى للحفاظ أيضا على العلاقات مع الجانب الأمريكي دون أن تخسر العلاقات التي أسستها مؤخرا مع موسكو".وفي العام 1997 قام أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني بأول زيارة إلى الولايات المتحدة، تلتها زيارات رسمية أخرى على مختلف المستويات، وفي العام 2004 وقعت قطر والولايات المتحدة على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/بعد-اتصال-مع-زيلينسكي-أمير-قطر-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأوكراني-1059731718.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي