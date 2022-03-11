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ألمانيا: القيود على الصادرات الغذائية ليست الحل لارتفاع الأسعار
ألمانيا: القيود على الصادرات الغذائية ليست الحل لارتفاع الأسعار
قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، اليوم الجمعة، إن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة خاصة بعد أن... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:34+0000
2022-03-11T08:34+0000
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وقال أوزدمير لمحطة تلفزيون "زد.دي.إف" الألمانية: "يجب أن تظل الأسواق مفتوحة".وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع.وأضاف أوزدمير: "يجب أن نتأكد من أن الحبوب المتوفرة متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة".وتضرر مستوردو الحبوب على مستوى العالم من ارتفاع الأسعار بعد التوقف المفاجئ للصادرات من أوكرانيا والانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية في أعقاب الصراع الذي تسبب في إغلاق الموانئ. وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، حيث توفر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية وهما أيضا من كبار مُصدري زيوت الطعام.وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، هذا الأسبوع مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ألمانيا: القيود على الصادرات الغذائية ليست الحل لارتفاع الأسعار

08:34 GMT 11.03.2022
© Sputnik . VAleriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورخضروات
خضروات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . VAleriy Melnikov
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قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، اليوم الجمعة، إن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة خاصة بعد أن تسبب الصراع في أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات.
وقال أوزدمير لمحطة تلفزيون "زد.دي.إف" الألمانية: "يجب أن تظل الأسواق مفتوحة".

وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع.

وأضاف أوزدمير: "يجب أن نتأكد من أن الحبوب المتوفرة متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة".
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8 مارس, 20:22 GMT
وتضرر مستوردو الحبوب على مستوى العالم من ارتفاع الأسعار بعد التوقف المفاجئ للصادرات من أوكرانيا والانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية في أعقاب الصراع الذي تسبب في إغلاق الموانئ.
وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، حيث توفر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية وهما أيضا من كبار مُصدري زيوت الطعام.
وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، هذا الأسبوع مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها.
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