https://arabic.sputniknews.com/20220311/أمريكا-تحظر-توريد-الأوراق-النقدية-بالدولار-إلى-روسيا---1059780648.html
أمريكا تحظر توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا
أمريكا تحظر توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا
حظر الرئيس الأميركي جو بايدن، بموجب مرسوم جديد صدر اليوم الجمعة، بيع أو توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:22+0000
2022-03-11T17:22+0000
2022-03-11T17:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في المرسوم: "يُحظر ما يلي ... التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، وكذلك من الأفراد أو المؤسسات الاميركية، بغض النظر عن مكان تواجد الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، إلى حكومة روسيا الاتحادية أو لأي شخص موجود في روسيا الاتحادية".وكان قد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-السبع-توافق-على-منع-روسيا-من-التمويل-الدولي-بما-فيها-صندوق-النقد-الدولي-1059778472.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أمريكا تحظر توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا
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حظر الرئيس الأميركي جو بايدن، بموجب مرسوم جديد صدر اليوم الجمعة، بيع أو توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في المرسوم: "يُحظر ما يلي ... التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، وكذلك من الأفراد أو المؤسسات الاميركية، بغض النظر عن مكان تواجد الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، إلى حكومة روسيا الاتحادية أو لأي شخص موجود في روسيا الاتحادية".
وكان قد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي".
واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة
عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا
، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.