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https://arabic.sputniknews.com/20220311/أمريكا-ترسل-شحنة-أسلحة-إلى-شرقي-سوريا-مع-تصاعد-المظاهرات-المناهضة-لوجودها-صور-1059783653.html
أمريكا ترسل شحنة أسلحة إلى شرقي سوريا مع تصاعد المظاهرات المناهضة لوجودها... صور
أمريكا ترسل شحنة أسلحة إلى شرقي سوريا مع تصاعد المظاهرات المناهضة لوجودها... صور
أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قافلة عسكرية جديدة تحمل أسلحة ومعدات إلى داخل الأراضي السورية قادمة من قواعدها في إقليم كردستان... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T18:50+0000
2022-03-11T18:50+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأدخل الجيش الأمريكي القافلة الجديدة عبر معبر الوليد البري، في وقت يكثف فيه دورياته في المناطق التي تشهد تظاهرات عشائرية ضد تواجده، وممارسات تنظيم "قسد" الموالي له.وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" ، بأن قوات "التحالف الأمريكي" أقدمت على إدخال قافلة مكونة من 40 شاحنة محملة بأسلحة ومعدات لوجستية، اليوم الجمعة 11 آذار/مارس، من منطقة اليعربية على الحدود السورية - العراقية شمال شرق محافظة الحسكة، قادمة من إقليم شمال العراق.وأضافت المصادر أن القافلة توجهت فور دخولها إلى القاعدة العسكرية الأمريكية غير الشرعية الموجودة في منطقة الرميلان ( مطار خراب الجير)، تمهيداً لنقلها إلى القواعد العسكرية الأخرى الموجودة في ريف محافظة الحسكة ودير الزور التي تنتشر فيها حقول وأبار النفط والغاز السورية.ويأتي إدخال المعدات العسكرية لقوات "التحالف الأمريكي" مع استمرار قيامها بدوريات عبر المدرعات عسكرية وأخرى عبر دبابات" برادلي " في مناطق محافظتي الحسكة و دير الزور والتي تشهد استمرار خروج المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتواجدها، بحسب المصادر ذاتها.وأضافت المصادر أن هذه الدوريات والمدرعات تقوم بمحاولات متكررة لخرق مواقع وحواجز انتشار الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة والتي باءت جميعها بالفشل وذلك لتصدي جنود وضباط الجيش السوري لها بمساندة أبناء القبائل العربية.مظاهرات مستمرةوتجددت خلال الساعات الماضية، المظاهرات الشعبية لأبناء بلدتي الكشكية وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وذلك تنديداً بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له خلال حملة مداهمات نفذها الأخير ضد أبناء عشيرة الشعيطات العربية.وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين جرى اعتقالهم خلال تلك المداهمات.مصادر محلية قالت لــ"سبوتنيك"، إن المتظاهرين وجهوا رسائل مباشرة إلى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، تطالب بوقف ممارسات المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" بحق أبناء المنطقة.وحمل المتظاهرون القوات الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، محذرين من تطورات قد تشهدها المنطقة لاحقاً بسبب استمرار قيادات من "قسد" بالرد على المظاهرات بالاعتقالات.وتأتي هذه المظاهرات عقب حملات دهم واعتقال نفذها مسلحو "قسد" بدعم من قوات "التحالف الأمريكي"، في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت خلالها عدداً من الشبان بينهم حمّود الحسان، الذي ظهر في وقت سابق في مقطعٍ مصور يستنكر فيه سياسة تنظيم "قسد" والاحتلال الأمريكي بحق أبناء القبائل العربية، بحسب المصادر.وبشكل متكرر، ينفذ "قسد" بدعم من قوات "التحالف الدولي" وطائراته عمليات دهم واعتقال في مناطق سيطرته شرقي سوريا، غالباً ما يسقط خلالها ضحايا من المدنيين.وتشهد هذه المناطق تزايدا كبيرا في عمليات الرفض العشائري والمقاومة الشعبية ضد تواجد الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/سكان-قرى-شرقي-سوريا-يطردون-رتلا-لجيش-الاحتلال-الأمريكي-ويتظاهرون-ضد-ممارساته-1059538445.html
https://arabic.sputniknews.com/20220306/انفجار-ضخم-يهز-قاعدة-أمريكية-بجانب-أكبر-حقول-النفط-السورية-1059531182.html
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أخبار سوريا اليوم

أمريكا ترسل شحنة أسلحة إلى شرقي سوريا مع تصاعد المظاهرات المناهضة لوجودها... صور

18:50 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قافلة عسكرية جديدة تحمل أسلحة ومعدات إلى داخل الأراضي السورية قادمة من قواعدها في إقليم كردستان شمالي العراق، وذلك بالتزامن مع تصاعد المظاهرات الشعبية المناهضة لوجودها.
وأدخل الجيش الأمريكي القافلة الجديدة عبر معبر الوليد البري، في وقت يكثف فيه دورياته في المناطق التي تشهد تظاهرات عشائرية ضد تواجده، وممارسات تنظيم "قسد" الموالي له.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" ، بأن قوات "التحالف الأمريكي" أقدمت على إدخال قافلة مكونة من 40 شاحنة محملة بأسلحة ومعدات لوجستية، اليوم الجمعة 11 آذار/مارس، من منطقة اليعربية على الحدود السورية - العراقية شمال شرق محافظة الحسكة، قادمة من إقليم شمال العراق.
وأضافت المصادر أن القافلة توجهت فور دخولها إلى القاعدة العسكرية الأمريكية غير الشرعية الموجودة في منطقة الرميلان ( مطار خراب الجير)، تمهيداً لنقلها إلى القواعد العسكرية الأخرى الموجودة في ريف محافظة الحسكة ودير الزور التي تنتشر فيها حقول وأبار النفط والغاز السورية.
© Sputnik . Attia Al-Attiyahمظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم قسد - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiyahمظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم قسد - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiyahمظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم قسد - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
1/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد"
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
ويأتي إدخال المعدات العسكرية لقوات "التحالف الأمريكي" مع استمرار قيامها بدوريات عبر المدرعات عسكرية وأخرى عبر دبابات" برادلي " في مناطق محافظتي الحسكة و دير الزور والتي تشهد استمرار خروج المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتواجدها، بحسب المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر أن هذه الدوريات والمدرعات تقوم بمحاولات متكررة لخرق مواقع وحواجز انتشار الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة والتي باءت جميعها بالفشل وذلك لتصدي جنود وضباط الجيش السوري لها بمساندة أبناء القبائل العربية.
سكان قرى شرقي سوريا يطردون رتلا لجيش الاحتلال الأمريكي ويتظاهرون ضد ممارساته - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
سكان قرى شرقي سوريا يطردون رتلا لجيش الاحتلال الأمريكي ويتظاهرون ضد ممارساته
6 مارس, 14:19 GMT
مظاهرات مستمرة
وتجددت خلال الساعات الماضية، المظاهرات الشعبية لأبناء بلدتي الكشكية وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وذلك تنديداً بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له خلال حملة مداهمات نفذها الأخير ضد أبناء عشيرة الشعيطات العربية.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين جرى اعتقالهم خلال تلك المداهمات.
مصادر محلية قالت لــ"سبوتنيك"، إن المتظاهرين وجهوا رسائل مباشرة إلى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، تطالب بوقف ممارسات المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" بحق أبناء المنطقة.
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انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية بجانب أكبر حقول النفط السورية
6 مارس, 11:53 GMT
وحمل المتظاهرون القوات الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، محذرين من تطورات قد تشهدها المنطقة لاحقاً بسبب استمرار قيادات من "قسد" بالرد على المظاهرات بالاعتقالات.
وتأتي هذه المظاهرات عقب حملات دهم واعتقال نفذها مسلحو "قسد" بدعم من قوات "التحالف الأمريكي"، في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت خلالها عدداً من الشبان بينهم حمّود الحسان، الذي ظهر في وقت سابق في مقطعٍ مصور يستنكر فيه سياسة تنظيم "قسد" والاحتلال الأمريكي بحق أبناء القبائل العربية، بحسب المصادر.
وبشكل متكرر، ينفذ "قسد" بدعم من قوات "التحالف الدولي" وطائراته عمليات دهم واعتقال في مناطق سيطرته شرقي سوريا، غالباً ما يسقط خلالها ضحايا من المدنيين.
وتشهد هذه المناطق تزايدا كبيرا في عمليات الرفض العشائري والمقاومة الشعبية ضد تواجد الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:05 GMT
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