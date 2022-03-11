https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنصار-الله-تتبنى-الهجوم-على-مصفاة-أرامكو-في-الرياض-وتعلن-استهداف-جازان-وأبها-1059766064.html

"أنصار الله" تتبنى الهجوم على مصفاة أرامكو في الرياض وتعلن استهداف جازان وأبها

"أنصار الله" تتبنى الهجوم على مصفاة أرامكو في الرياض وتعلن استهداف جازان وأبها

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية على منشآت تابعة لشركة آرامكو السعودية في الرياض وأبها وجازان. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:57+0000

2022-03-11T12:57+0000

2022-03-11T12:57+0000

أنصار الله

السعودية

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أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الأولى، ردا على تصعيد العدوان - في إشارة إلى التحالف العربي - وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية".وأضاف: "عملية كسر الحصار الأولى نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض".وذكر أنه "تم استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1".وتوعد العميد سريع، بشن هجمات أخرى ردا على القيود التي يفرضها التحالف على المنافذ التي تسيطر عليها "أنصار الله"، بالقول: "نعاهد شعب الإيمان والصبر والجهاد بأننا لن نتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم".وأكد المتحدث العسكري أن "القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية".وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/مصر-تعلق-على-تعرض-السعودية-لهجوم-بطائرة-مسيرة-1059760966.html

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أنصار الله, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن