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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنقرة-تركيا-لا-تخطط-حاليا-لفرض-عقوبات-على-روسيا-1059758459.html
أنقرة: تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا
أنقرة: تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليًا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:42+0000
2022-03-11T10:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن كالين قوله: "في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا. لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة. وبالطبع لا نريد أن يعاني اقتصادنا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وهذه إشارة ضمنية أيضًا إلى تركيا.فرضت الدول الغربية، عقوبات جديدة ضد روسيا، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح موسكو.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-لنظيره-الأمريكي-تركيا-تواصل-جهودها-للتوصل-إلى-حل-سياسي-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059740328.html
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روسيا

أنقرة: تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا

10:42 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليًا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة.
ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن كالين قوله: "في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا. لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة. وبالطبع لا نريد أن يعاني اقتصادنا".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وهذه إشارة ضمنية أيضًا إلى تركيا.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك
09:45 GMT
فرضت الدول الغربية، عقوبات جديدة ضد روسيا، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.
وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح موسكو.
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان لنظيره الأمريكي: تركيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 18:55 GMT
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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