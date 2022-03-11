https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنقرة-تركيا-لا-تخطط-حاليا-لفرض-عقوبات-على-روسيا-1059758459.html

أنقرة: تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا

أنقرة: تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليًا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:42+0000

2022-03-11T10:42+0000

2022-03-11T10:42+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن كالين قوله: "في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا. لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة. وبالطبع لا نريد أن يعاني اقتصادنا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وهذه إشارة ضمنية أيضًا إلى تركيا.فرضت الدول الغربية، عقوبات جديدة ضد روسيا، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح موسكو.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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