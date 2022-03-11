https://arabic.sputniknews.com/20220311/أوكرانيا-العالم-تغير-بسبب-العملية-الروسية-وندعو-للبدء-بحشد-دبلوماسي-لإنهاء-الحرب-1059768687.html
أوكرانيا: العالم تغير بسبب العملية الروسية وندعو للبدء بحشد دبلوماسي لإنهاء الحرب
أوكرانيا: العالم تغير بسبب العملية الروسية وندعو للبدء بحشد دبلوماسي لإنهاء الحرب
اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، أن العالم قد تغير بسبب العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا داعيا جميع قادة العالم للبدء "بإجراءات وحشد... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:43+0000
2022-03-11T13:43+0000
2022-03-11T13:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال شميغال، إن "العالم تغير بسبب مهاجمة روسيا لأوكرانيا بمساعدة بيلاروس على الرغم من الوعود التي قطعتها روسيا بعدم عزمها غزو أوكرانيا".ودعا رئيس الوزراء الأوكراني خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جميع قادة العالم "للبدء بإجراءات وحشد دبلوماسي فوري لإنهاء الحرب"، مؤكدا أن بلاده "ترغب في اختيار مستقبلها كدولة مستقلة".وزعم شميغال، أن "بوتين يريد (تدمير) أوكرانيا و(تشريد) الأوكران ولافروف يستمر بنشر الأخبار (المضللة) حول حقيقة ما يحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-كشف-عن-فشل-مجلس-الأمن-1059764695.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تغطية-مباشرة-اليوم-السادس-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059746735.html
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العالم
أوكرانيا: العالم تغير بسبب العملية الروسية وندعو للبدء بحشد دبلوماسي لإنهاء الحرب
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اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، أن العالم قد تغير بسبب العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا داعيا جميع قادة العالم للبدء "بإجراءات وحشد دبلوماسي فوري لإنهاء الحرب" في بلاده.
وقال شميغال، إن "العالم تغير بسبب مهاجمة روسيا لأوكرانيا بمساعدة بيلاروس على الرغم من الوعود التي قطعتها روسيا بعدم عزمها غزو أوكرانيا".
ودعا رئيس الوزراء الأوكراني خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
جميع قادة العالم "للبدء بإجراءات وحشد دبلوماسي فوري لإنهاء الحرب"، مؤكدا أن بلاده "ترغب في اختيار مستقبلها كدولة مستقلة".
وزعم شميغال، أن "بوتين يريد (تدمير) أوكرانيا و(تشريد) الأوكران ولافروف يستمر بنشر الأخبار (المضللة) حول حقيقة ما يحدث".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.