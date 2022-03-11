https://arabic.sputniknews.com/20220311/أوكرانيا-تخفي-معلومات-متعلقة-بالممرات-الإنسانية-لإجلاء-السكان-من-مدينة-ماريوبول-1059754530.html
أوكرانيا تخفي معلومات متعلقة بالممرات الإنسانية لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول
أوكرانيا تخفي معلومات متعلقة بالممرات الإنسانية لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول
قامت السلطات الأوكرانية بإخفاء المعلومات الكاملة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية والمتعلقة بفتح الممرات الإنسانية للسكان في مدينة ماريوبول. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:35+0000
2022-03-11T09:35+0000
2022-03-11T09:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_8934452e7b0bfc886e10c52f73205746.jpg
وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، لم تخبر الأوكرانيين عن ممرين إضافيين فتحا للخروج من مدينة ماريوبول والتي أعلنت عنهما وزارة الدفاع الروسية.وأعلنت روسيا عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_6f3de2fa838a3482ad02787152ac2518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تخفي معلومات متعلقة بالممرات الإنسانية لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول
تابعنا عبر
قامت السلطات الأوكرانية بإخفاء المعلومات الكاملة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية والمتعلقة بفتح الممرات الإنسانية للسكان في مدينة ماريوبول.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، لم تخبر الأوكرانيين عن ممرين إضافيين فتحا للخروج من مدينة ماريوبول والتي أعلنت عنهما وزارة الدفاع الروسية.
وأعلنت روسيا
عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.
وبحسب المقر، فإن العمل بـ"نظام الصمت" أو "الهدنة" يبدأ من الساعة 10:00 يوم 11 مارس/ آذار، مع توفير ممرات إنسانية في عدد من الاتجاهات.
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي أنه خلال العمليات الإنسانية التي جرت اليوم، استبدل الجانب الأوكراني سائقي الحافلات الأوكرانية بضباط من إدارة أمن الدولة.
وبين المقر أنه من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين لهذه القوافل بشكل مسبق.