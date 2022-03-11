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إحالة جميع المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى الجنايات
إحالة جميع المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى الجنايات
قضت محكمة تونسية بإحالة جميع المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى الجنايات، ورفض مطالبهم باالإفراج. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:02+0000
2022-03-11T07:02+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية فقد نقلت عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، حبيب الترخاني، أن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت أمس الخميس 10 مارس/ آذار، إحالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج".وعن طبيعة التهم التي وجهتها المحكمة إلى المتهمين وأحالتهم على أساسها، قال الترخاني إنها تتمثل في: "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والتوريد الممنوع لنفايات خطرة".يشار إلى ان اتفاقا كان قد أبرم بين السلطات التونسية والجانب الإيطالي قضى بعودة النفايات إلى إيطاليا، وقد غادرت أولى تلك السفن يوم 18 فبراير/ شباط الماضي من ميناء سوسة التجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/محكمة-استئناف-تونس-تحدد-الـ-10-من-مارس-للنظر-في-قضية-النفايات-الإيطالية-1059183934.html
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أخبار تونس اليوم

إحالة جميع المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى الجنايات

07:02 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قضت محكمة تونسية بإحالة جميع المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى الجنايات، ورفض مطالبهم باالإفراج.
وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية فقد نقلت عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، حبيب الترخاني، أن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت أمس الخميس 10 مارس/ آذار، إحالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج".
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وعن طبيعة التهم التي وجهتها المحكمة إلى المتهمين وأحالتهم على أساسها، قال الترخاني إنها تتمثل في: "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والتوريد الممنوع لنفايات خطرة".

ولفت المتحدث باسم المحكمة إلى أن قضية النفايات فيها "26 متهما، تم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة إيقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح".

يشار إلى ان اتفاقا كان قد أبرم بين السلطات التونسية والجانب الإيطالي قضى بعودة النفايات إلى إيطاليا، وقد غادرت أولى تلك السفن يوم 18 فبراير/ شباط الماضي من ميناء سوسة التجاري.
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