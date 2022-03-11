https://arabic.sputniknews.com/20220311/إعلام-اتفاق-بين-المغرب-وأسبانيا-على-إعادة-تشغيل-خط-الغاز-المغاربي-الأوروبي-1059764008.html
إعلام: اتفاق بين المغرب وإسبانيا على إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي
إعلام: اتفاق بين المغرب وإسبانيا على إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي
قالت تقارير إعلامية إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:21+0000
2022-03-11T12:21+0000
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ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر إسبانية أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.واوضحت أن "إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا".وقالت الصحيفة الأسبانية إن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة “إينا غاز” الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/إسبانيا-تتعهد-بمساعدة-المغرب-على-استيراد-الغاز--1057877207.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار أسبانيا
إعلام: اتفاق بين المغرب وإسبانيا على إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي
12:21 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن اتفاقا تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.
ونقلت صحيفة هسبريس المغربية
عن مصادر إسبانية أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.
واوضحت أن "إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس
سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا".
ونقلت عن صحيفة "لاراثون” الإيبيرية، أن مدريد تجاوبت مع طلب الرباط رغم الأزمة”، لافتة إلى ان هذه الموافقة ستمنح المغرب قدرة على "الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء".
وقالت الصحيفة الأسبانية إن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب
يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة “إينا غاز” الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".