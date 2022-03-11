https://arabic.sputniknews.com/20220311/إعلام-النيابة-الكويتية-تطعن-على-الحكم-ببراءة-جميع-التهمين-في-قضية-صندوق-الجيش-1059747932.html
إعلام: النيابة الكويتية تطعن على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"
إعلام: النيابة الكويتية تطعن على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"
قالت تقارير إعلامية إن النيابة الكويتية سوف تطعن على أحكام البراءة التي قضت بها محكمة الوزراء للمتهمين في قضية صندوق الجيش. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:30+0000
2022-03-11T06:30+0000
2022-03-11T06:52+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن النيابة ستطعن على حكم براءة المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة التمييز، لافتا إلى أن هذا الحكم لا يعد نهائيا.وقال: "هناك إجراءات يجب أن تسبق الطعن من حيث قراءة حيثيات الحكم وما استند إليه، ومن ثم الرد على الحكم وتقديمه أمام أعلى درجات المحاكم للبت فيه نهائياً".وكانت قضية صندوق الجيش قد شغلت الرأي العام الكويتي فترة كبيرة، حتى تمت إحالتها لمحكمة الوزراء بوصفها المحكمة المختصة، وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها.وقالت المحكمة إن الاموال التي تم صرفها "أُنفقت بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مصالح عليا للبلاد، ولاعتبارات سيادية".ولفتت إلى أن "التكتم على المبالغ وأوجه صرفها تفرضه لوائح الجهات السيادية، وما يتعلق بالأمن القومي للكويت"، بحسب حيثيات الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الكويت-براءة-رئيس-الوزراء-السابق-وجميع-المتهمين-في-قضية-صندوق-الجيش-1059612324.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
إعلام: النيابة الكويتية تطعن على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"
06:30 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 06:52 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن النيابة الكويتية سوف تطعن على أحكام البراءة التي قضت بها محكمة الوزراء للمتهمين في قضية صندوق الجيش.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس
الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن النيابة ستطعن على حكم براءة المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة التمييز، لافتا إلى أن هذا الحكم لا يعد نهائيا.
وقال: "هناك إجراءات يجب أن تسبق الطعن من حيث قراءة حيثيات الحكم وما استند إليه، ومن ثم الرد على الحكم وتقديمه أمام أعلى درجات المحاكم للبت فيه نهائياً".
وكانت قضية صندوق الجيش قد شغلت الرأي العام الكويتي
فترة كبيرة، حتى تمت إحالتها لمحكمة الوزراء بوصفها المحكمة المختصة، وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها.
وأسست المحكمة حكمها على أن "جريمة اختلاس المال العام لم تتوافر أركانها بصفة يقينية بحق المتهمين التسعة في القضية"، مؤكدة ان "الاتهامات خلت من الأدلة الثبوتية التي ترتقي إلى الحكم بالإدانة".
وقالت المحكمة إن الاموال التي تم صرفها "أُنفقت بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مصالح عليا للبلاد، ولاعتبارات سيادية".
ولفتت إلى أن "التكتم على المبالغ وأوجه صرفها
تفرضه لوائح الجهات السيادية، وما يتعلق بالأمن القومي للكويت"، بحسب حيثيات الحكم.