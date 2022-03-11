https://arabic.sputniknews.com/20220311/إعلام-هناك-قضايا-رئيسية-لم-تحل-في-مفاوضات-فيينا-حتى-الآن-1059752973.html

إعلام: هناك قضايا رئيسية لم تحل في مفاوضات فيينا حتى الآن

إعلام: هناك قضايا رئيسية لم تحل في مفاوضات فيينا حتى الآن

نقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، عن مصدر مطلع، أنه لا تزال هناك 3 - 4 قضايا رئيسية وفرعية، على الأقل، في مفاوضات فيينا لم يتم حلها. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:04+0000

2022-03-11T09:04+0000

2022-03-11T09:04+0000

إيران

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ونقلت وكالة تسنيم، مساء أمس الخميس، عن مصدر مطلع أنه لا تزال هناك قضايا مهمة واستراتيجية مطروحة على طاولة المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، خاصة بالعقوبات.وذكر المصدر أنه رغم مبادرات إيران السابقة، فقد أرجأت أمريكا هذه القضايا المهمة، والتي كانت مطروحة على طاولة المباحثات منذ بدء مفاوضات فيينا، وليست مستعدة لحل القضية والعودة إلى التزاماتها، مطالبا الأطراف الغربية المشاركة في المباحثات باتخاذ الإجراءات اللازمة.وجدد المصدر المطلع أن إيران، كما أعلنت من قبل، تبدي مرونة حيال المباحثات، والكرة حاليا في الملعب الغربي، خاصة الجانب الأمريكي لاتخاذ القرار اللازم، مؤكدا أن تصرفات الجانب الأمريكي ما تزال تتضمن جر القضايا إلى الحرب النفسية والإعلامية بهدف إلصاق التهم وإلقاء اللوم بدلا من إجراء المفاوضات الحقيقية.وفي السياق نفسه، أكد البيت الأبيض، أن "إبرام اتفاق نووي مع إيران بات قريبا، وإن كانت المرحلة الأخيرة من المفاوضات الجارية في فيينا بهذا الصدد هي الأصعب".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "نحن قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران فيما يخص الاتفاق النووي، ولكن المرحلة الأخيرة في المفاوضات هي الأكثر صعوبة".والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فيينا الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/اتفاق-أمريكي-فرنسي-على-مواصلة-جهود-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1059642352.html

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