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https://arabic.sputniknews.com/20220311/إعلام-وصول-طائرة-الإجلاء-الأردنية-إلى-بولندا-1059767690.html
إعلام: وصول طائرة الإجلاء الأردنية إلى بولندا
إعلام: وصول طائرة الإجلاء الأردنية إلى بولندا
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، عن وصول طائرة سلاح الجو الملكي الأردني الثالثة، إلى مطار وارسو فريدريك شوبان، في بولندا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:13+0000
2022-03-11T13:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار الأردن
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وأفادت وكالة عمون، مساء اليوم الجمعة، بأن طائرة سلاح الجو الملكي الأردني قد غادرت العاصمة الأردنية، عمّان، صباح اليوم، بتوجيهات ملكية سامية، في وقت يقوم ممثلو وزارة الخارجية بتنظيم دخول وصعود المواطنين الأردنيين وعائلاتهم القادمين من أوكرانيا على الطائرة.وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، تأمين ركوب عدد من الأردنيين، وعائلاتهم على متن حافلة تضم مواطنين من جنسيات أخرى.ونشرت الوزارة بيانا أوضحت من خلاله "بينما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية".وبينت الوزارة أن "خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة التركية أنقرة عملتا على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي".ونوه البيان إلى أن "خلية الأزمة الآن تتابع عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي، لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من صعود وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الأردنية-تعلن-إجلاء-قسم-من-رعاياها-في-أوكرانيا-1059611040.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الأردن

إعلام: وصول طائرة الإجلاء الأردنية إلى بولندا

13:13 GMT 11.03.2022
© REUTERSمطار وارسو الدولي
مطار وارسو الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS
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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، عن وصول طائرة سلاح الجو الملكي الأردني الثالثة، إلى مطار وارسو فريدريك شوبان، في بولندا.
وأفادت وكالة عمون، مساء اليوم الجمعة، بأن طائرة سلاح الجو الملكي الأردني قد غادرت العاصمة الأردنية، عمّان، صباح اليوم، بتوجيهات ملكية سامية، في وقت يقوم ممثلو وزارة الخارجية بتنظيم دخول وصعود المواطنين الأردنيين وعائلاتهم القادمين من أوكرانيا على الطائرة.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الخارجية الأردنية تعلن إجلاء قسم من رعاياها في أوكرانيا
8 مارس, 10:27 GMT
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، تأمين ركوب عدد من الأردنيين، وعائلاتهم على متن حافلة تضم مواطنين من جنسيات أخرى.
ونشرت الوزارة بيانا أوضحت من خلاله "بينما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية".
وبينت الوزارة أن "خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة التركية أنقرة عملتا على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي".
ونوه البيان إلى أن "خلية الأزمة الآن تتابع عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي، لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من صعود وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم".
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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