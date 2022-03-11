https://arabic.sputniknews.com/20220311/إيران-تعلق-على-التوقف-المؤقت-لمحادثات-فيينا-1059765619.html
إيران تعلق على "التوقف المؤقت" لمحادثات فيينا
إيران تعلق على "التوقف المؤقت" لمحادثات فيينا
قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن التوقف المؤقت لمحادثات فيينا يمكن أن يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية والعودة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:54+0000
2022-03-11T12:54+0000
2022-03-11T12:54+0000
إيران
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ونشر خطيب زاده تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، للتعليق على ما ذكره منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والقاضي بضرورة وقف المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وأكد خطيب زادة أن التوقف المؤقت للمحادثات الجارية في فيينا يمكن أن يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية والعودة النهائية، واصفا نجاح المحادثات بأنها المحور الرئيسي لجميع الأطراف.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للتحرك نحو اتفاق جماعي".وفي السياق نفسه، قال جوزيب بوريل إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران تعلق على "التوقف المؤقت" لمحادثات فيينا
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قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن التوقف المؤقت لمحادثات فيينا يمكن أن يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية والعودة النهائية.
ونشر خطيب زاده تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، للتعليق على ما ذكره منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والقاضي بضرورة وقف المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية
، فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأكد خطيب زادة أن التوقف المؤقت للمحادثات الجارية في فيينا يمكن أن يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية والعودة النهائية، واصفا نجاح المحادثات بأنها المحور الرئيسي لجميع الأطراف.
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للتحرك نحو اتفاق جماعي".
وفي السياق نفسه، قال جوزيب بوريل إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي
جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".