https://arabic.sputniknews.com/20220311/استطلاع-75-من-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-و76-يعتبرون-عمله-إيجابيا-1059758072.html
استطلاع: 75% من الروس يثقون بالرئيس بوتين و76% يعتبرون عمله إيجابيا
استطلاع: 75% من الروس يثقون بالرئيس بوتين و76% يعتبرون عمله إيجابيا
أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق "الرأي العام" في روسيا أن أكثر من نصف الروس (76%) يقيّمون بشكل إيجابي العمل الذي يقوم به الرئيس فلاديمير بوتين، ونفس النسبة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:34+0000
2022-03-11T10:34+0000
2022-03-11T10:34+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد أو سيئ في منصبه، أكد 76% من المستطلعة أراؤهم بأنه جيد، و13% يعتقدون أنه سيئ، و11% وجدوا صعوبة في الإجابة.وبالإضافة إلى ذلك، أقر 75% بأنهم يثقون بالرئيس بوتين، بينما أجاب 16% أنهم لا يثقون به، وامتنعت نسبة 9% عن الإجابة.وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع جرى خلال أيام 4 - 6 آذار/مارس الحالي. وشمل الاستطلاع 1500 شخص تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، في 104 مركزا سكنيا في 53 من الأقاليم الروسية. يشار إلى أن الخطأ الإحصائي لا يتعدى نسبة 3.6 في المائة.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/-بوتين-يوافق-على-فكرة-جذب-المسلحين-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-1059751380.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
استطلاع: 75% من الروس يثقون بالرئيس بوتين و76% يعتبرون عمله إيجابيا
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أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق "الرأي العام" في روسيا أن أكثر من نصف الروس (76%) يقيّمون بشكل إيجابي العمل الذي يقوم به الرئيس فلاديمير بوتين، ونفس النسبة تقريبا (75%) يثقون به .
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين
يعمل بشكل جيد أو سيئ في منصبه، أكد 76% من المستطلعة أراؤهم بأنه جيد، و13% يعتقدون أنه سيئ، و11% وجدوا صعوبة في الإجابة.
وبالإضافة إلى ذلك، أقر 75% بأنهم يثقون بالرئيس بوتين
، بينما أجاب 16% أنهم لا يثقون به، وامتنعت نسبة 9% عن الإجابة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع جرى خلال أيام 4 - 6 آذار/مارس الحالي.
وشمل الاستطلاع 1500 شخص تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، في 104 مركزا سكنيا في 53 من الأقاليم الروسية.
يشار إلى أن الخطأ الإحصائي لا يتعدى نسبة 3.6 في المائة.