https://arabic.sputniknews.com/20220311/الأردن-يسمح-بإقامة-موائد-الرحمن-خلال-شهر-رمضان-1059761734.html
الأردن يسمح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان
الأردن يسمح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان
قررت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:42+0000
2022-03-11T11:42+0000
2022-03-11T11:42+0000
أخبار الأردن
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وذكرت صحيفة "السوسنة" أن وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أيمن المفلح، أصدر تعليماته إلى كافة مديريات التنمية الاجتماعية بالسماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان ضمن تدابير صحية.وأهابت الوزارة بالجمعيات بإشعار مديرية التنمية الاجتماعية بإقامة هذه الموائد والتنسيق بهذا الخصوص مع الحاكم الإداري، وشملت التدابير الصحية عددا من المعايير تتعلق بالموقع والعاملين في الموقع إضافة إلى معايير تتعلق بالوجبات الغذائية وتوزيعها.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء الماضي، اعتزامها اتخاذ إجراءات تخفيفية في شهر رمضان من شأنها إعادة الوضع في البلاد إلى ما قبل جائحة كورونا.ونقل موقع "رؤيا" عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن الإجراءات التخفيفية في رمضان ستسمح بنشاطات ثقافية ورياضية خلال شهر رمضان كما ستعود البازارات وأمسيات رمضان.في الوقت ذاته، أكد الوزير الأردني أن قوانين الدفاع ستبقى ولن يتم الغائها، مبينا أن بقاءها سيحمي العاملين والأشخاص المدنيين.وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، والمسؤول عن ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن لجنة الأوبئة بصدد إعادة تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة قبل شهر رمضان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يسمح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان
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قررت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل.
وذكرت صحيفة "السوسنة
" أن وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أيمن المفلح، أصدر تعليماته إلى كافة مديريات التنمية الاجتماعية بالسماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان ضمن تدابير صحية.
وأوضحت الوزارة الأردنية في بيان أنه "ونظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك تم السماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن لغايات تقديم وجبات الإفطار للصائمين ضمن تدابير صحية لضمان سلامة العاملين ومرتادي هذه الموائد خلال الشهر الفضيل".
وأهابت الوزارة بالجمعيات بإشعار مديرية التنمية الاجتماعية بإقامة هذه الموائد والتنسيق بهذا الخصوص مع الحاكم الإداري، وشملت التدابير الصحية عددا من المعايير تتعلق بالموقع والعاملين في الموقع إضافة إلى معايير تتعلق بالوجبات الغذائية وتوزيعها.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية
، يوم الأربعاء الماضي، اعتزامها اتخاذ إجراءات تخفيفية في شهر رمضان من شأنها إعادة الوضع في البلاد إلى ما قبل جائحة كورونا.
ونقل موقع "رؤيا" عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن الإجراءات التخفيفية في رمضان ستسمح بنشاطات ثقافية ورياضية خلال شهر رمضان كما ستعود البازارات وأمسيات رمضان.
في الوقت ذاته، أكد الوزير الأردني أن قوانين الدفاع ستبقى ولن يتم الغائها، مبينا أن بقاءها سيحمي العاملين والأشخاص المدنيين.
وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، والمسؤول عن ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن لجنة الأوبئة بصدد إعادة تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة قبل شهر رمضان.