الأسبوع في صور

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المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022.

تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949.