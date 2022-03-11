الأسبوع في صور

ترتدي عارضات أزياء تصاميم كجزء من مجموعة أزياء فالينتينو الجاهزة لمجموعة "خريف/ شتاء 2022-2023 "، والتي تم الكشف عنها خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 6 مارس 2022.
ترتدي عارضات أزياء تصاميم كجزء من مجموعة أزياء فالينتينو الجاهزة لمجموعة "خريف/ شتاء 2022-2023 "، والتي تم الكشف عنها خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 6 مارس 2022.
نساء يشاركن في مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سانتياغو، 8 مارس 2022.
نساء يشاركن في مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سانتياغو، 8 مارس 2022.
QuickStep - يسقط متسابق AlphaVinyl الفرنسي جوليان ألافيليبي(على اليمين) خلال سباق الدراجات الكلاسيكي السادس عشر ليوم واحد Strade Bianche (الطريق البيضاء) ، 184 كم بين سيينا وسيينا، في إيطاليا، في 5 مارس 2022.
QuickStep - يسقط متسابق AlphaVinyl الفرنسي جوليان ألافيليبي(على اليمين) خلال سباق الدراجات الكلاسيكي السادس عشر ليوم واحد Strade Bianche (الطريق البيضاء) ، 184 كم بين سيينا وسيينا، في إيطاليا، في 5 مارس 2022.
المارة ينظرون إلى الأغنام التي تسير خلال بالقرب من قوس النصر في باريس، في 6 مارس 2022 في اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي بدورته الثامنة والخمسين (Salon de l'Agiculture).
المارة ينظرون إلى الأغنام التي تسير خلال بالقرب من قوس النصر في باريس، في 6 مارس 2022 في اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي بدورته الثامنة والخمسين (Salon de l'Agiculture).
رجل يرتدي كمامة يستمتع بالشمس في حديقة على الواجهة البحرية في هونغ كونغ ، 8 مارس 2022. متحور "أوميكرون" سريع الانتشار يغمر هونغ كونغ، مما أدى إلى إجراء اختبارات جماعية، والحجر الصحي، وشراء ذعر من السوبر ماركت ونقص في المستشفيات سرير.
رجل يرتدي كمامة يستمتع بالشمس في حديقة على الواجهة البحرية في هونغ كونغ ، 8 مارس 2022. متحور "أوميكرون" سريع الانتشار يغمر هونغ كونغ، مما أدى إلى إجراء اختبارات جماعية، والحجر الصحي، وشراء ذعر من السوبر ماركت ونقص في المستشفيات سرير.
تحاول النساء كسر السياج المحاط بالقصر الوطني خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.
تحاول النساء كسر السياج المحاط بالقصر الوطني خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.
متسول يركع على جسر تشارلز الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى مع تساقط الثلوج في براغ، جمهورية التشيك، 4 مارس 2022.
متسول يركع على جسر تشارلز الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى مع تساقط الثلوج في براغ، جمهورية التشيك، 4 مارس 2022.
فتاة في شارع أربات في موسكو، حيث افتتح معرض الصور "انظر في عيون دونباس"، والذي يضم صورًا لأطفال منطقة الحرب في دونباس.
فتاة في شارع أربات في موسكو، حيث افتتح معرض الصور "انظر في عيون دونباس"، والذي يضم صورًا لأطفال منطقة الحرب في دونباس.
أحد السكان يجدف في مياه الفيضانات بينما تغمر المياه الطريق في وندسور، شمال غرب سيدني، أستراليا، 9 مارس 2022.
أحد السكان يجدف في مياه الفيضانات بينما تغمر المياه الطريق في وندسور، شمال غرب سيدني، أستراليا، 9 مارس 2022.
فتاة صغيرة تنظر بالقرب من عرض تمثيلي لأحذية حمراء نسائية معروضة على سلم كرمز للتنديد بالعنف ضد المرأة، في تيرانا، ألبانيا، 8 مارس 2022.
فتاة صغيرة تنظر بالقرب من عرض تمثيلي لأحذية حمراء نسائية معروضة على سلم كرمز للتنديد بالعنف ضد المرأة، في تيرانا، ألبانيا، 8 مارس 2022.
يحتمي الناس من الألعاب النارية أمام "توريتو" (الثور الصغير) التقليدي المصنوع من الورق والخشب والألعاب النارية خلال احتفالات "سان خوان دي ديوس" في تولتيبيك في ضواحي مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.
يحتمي الناس من الألعاب النارية أمام "توريتو" (الثور الصغير) التقليدي المصنوع من الورق والخشب والألعاب النارية خلال احتفالات "سان خوان دي ديوس" في تولتيبيك في ضواحي مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.
فنانون يشاركون في حفل افتتاح ألعاب ركوب الخيل 2022 في نادي ميريم للفروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 مارس 2022
فنانون يشاركون في حفل افتتاح ألعاب ركوب الخيل 2022 في نادي ميريم للفروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 مارس 2022
جنود من الميليشيا الشعبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قرية سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود من الميليشيا الشعبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قرية سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أحد سكان مجموعة أسولونغو العرقية، وهو مجتمع حصل على تصريح خاص للعيش والصيد في مانغروف مارين بارك، يلقي قذائف المحار الفارغة بعد إزالة اللحم في مواندا، جمهورية دونيتسك الديمقراطية، 3 فبراير 2022.
أحد سكان مجموعة أسولونغو العرقية، وهو مجتمع حصل على تصريح خاص للعيش والصيد في مانغروف مارين بارك، يلقي قذائف المحار الفارغة بعد إزالة اللحم في مواندا، جمهورية دونيتسك الديمقراطية، 3 فبراير 2022.
عارضة أزياء تقدم عرض أزياء لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 من Germanier خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 7 مارس 2022.
عارضة أزياء تقدم عرض أزياء لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 من Germanier خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 7 مارس 2022.
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
متظاهرة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة قبل يوم المرأة العالمي، في أنقرة، تركيا، 6 مارس 2022
متظاهرة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة قبل يوم المرأة العالمي، في أنقرة، تركيا، 6 مارس 2022
المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022.
تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949.
المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022.
تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949.
الراقصة الرئيسية في باليه مدينة نيويورك، سارة ميرنز وغيوم كوت، يؤديان العرض العالمي الأول لفيلم "Spir" خلال بروفة لباس سارة ميرنز: قطعة وورك (Sara Mearns: Piece of Work)، في مسرح جويس في مدينة نيويورك في 8 مارس 2022.
الراقصة الرئيسية في باليه مدينة نيويورك، سارة ميرنز وغيوم كوت، يؤديان العرض العالمي الأول لفيلم "Spir" خلال بروفة لباس سارة ميرنز: قطعة وورك (Sara Mearns: Piece of Work)، في مسرح جويس في مدينة نيويورك في 8 مارس 2022.
مجموعة من النساء المتحمسات للسباحة الشتوية تسبح في بحيرة متجمدة جزئيًا أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في 8 مارس 2022.
مجموعة من النساء المتحمسات للسباحة الشتوية تسبح في بحيرة متجمدة جزئيًا أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في 8 مارس 2022.
أحمد، مدرب الأسد، يتفاعل مع "ليو" ، أحد ثلاثة أسود قام بتربيتها بليند بريفكاني، في حديقة حيوانات خاصة في مدينة دهوك شمال العراق في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في 4 مارس 2022.
أحمد، مدرب الأسد، يتفاعل مع "ليو" ، أحد ثلاثة أسود قام بتربيتها بليند بريفكاني، في حديقة حيوانات خاصة في مدينة دهوك شمال العراق في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في 4 مارس 2022.
امرأة تلقي الحطام باتجاه سياج خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 8 مارس 2022.
امرأة تلقي الحطام باتجاه سياج خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 8 مارس 2022.
زائر ينظر إلى قطعة فنية تسمى "هذا الخنزير الصغير ذهب إلى السوق، هذا الخنزير الصغير الذي بقي في المنزل" يعود تاريخه إلى عام 1996، خلال زيارة صحفية لمعرض "التاريخ الطبيعي" المخصص للفنان البريطاني داميان هيرست ومنحوتاته من الفورمالديهايد في معرض Gagosian King's Cross، لندن، 9 مارس 2022.
زائر ينظر إلى قطعة فنية تسمى "هذا الخنزير الصغير ذهب إلى السوق، هذا الخنزير الصغير الذي بقي في المنزل" يعود تاريخه إلى عام 1996، خلال زيارة صحفية لمعرض "التاريخ الطبيعي" المخصص للفنان البريطاني داميان هيرست ومنحوتاته من الفورمالديهايد في معرض Gagosian King's Cross، لندن، 9 مارس 2022.
متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022
متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022