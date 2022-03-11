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https://arabic.sputniknews.com/20220311/الأسبوع-في-صور-1059770618.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة

الأسبوع في صور

14:30 GMT 11.03.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Vianney Le Caer

ترتدي عارضات أزياء تصاميم كجزء من مجموعة أزياء فالينتينو الجاهزة لمجموعة "خريف/ شتاء 2022-2023 "، والتي تم الكشف عنها خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 6 مارس 2022.

ترتدي عارضات أزياء تصاميم كجزء من مجموعة أزياء فالينتينو الجاهزة لمجموعة &quot;خريف/ شتاء 2022-2023 &quot;، والتي تم الكشف عنها خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 6 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vianney Le Caer

ترتدي عارضات أزياء تصاميم كجزء من مجموعة أزياء فالينتينو الجاهزة لمجموعة "خريف/ شتاء 2022-2023 "، والتي تم الكشف عنها خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 6 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

نساء يشاركن في مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سانتياغو، 8 مارس 2022.

نساء يشاركن في مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سانتياغو، 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Martin Bernetti

نساء يشاركن في مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في سانتياغو، 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Marco Bertorello

QuickStep - يسقط متسابق AlphaVinyl الفرنسي جوليان ألافيليبي(على اليمين) خلال سباق الدراجات الكلاسيكي السادس عشر ليوم واحد Strade Bianche (الطريق البيضاء) ، 184 كم بين سيينا وسيينا، في إيطاليا، في 5 مارس 2022.

QuickStep - يسقط متسابق AlphaVinyl الفرنسي جوليان ألافيليبي(على اليمين) خلال سباق الدراجات الكلاسيكي السادس عشر ليوم واحد Strade Bianche (الطريق البيضاء) ، 184 كم بين سيينا وسيينا، في إيطاليا، في 5 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Marco Bertorello

QuickStep - يسقط متسابق AlphaVinyl الفرنسي جوليان ألافيليبي(على اليمين) خلال سباق الدراجات الكلاسيكي السادس عشر ليوم واحد Strade Bianche (الطريق البيضاء) ، 184 كم بين سيينا وسيينا، في إيطاليا، في 5 مارس 2022.

© REUTERS / Lee Jin-man / Poolيون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب "سلطة الشعب" لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022.
يون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب سلطة الشعب لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Lee Jin-man / Pool
يون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب "سلطة الشعب" لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022.
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy

المارة ينظرون إلى الأغنام التي تسير خلال بالقرب من قوس النصر في باريس، في 6 مارس 2022 في اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي بدورته الثامنة والخمسين (Salon de l'Agiculture).

المارة ينظرون إلى الأغنام التي تسير خلال بالقرب من قوس النصر في باريس، في 6 مارس 2022 في اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي بدورته الثامنة والخمسين (Salon de l&#x27;Agiculture). - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy

المارة ينظرون إلى الأغنام التي تسير خلال بالقرب من قوس النصر في باريس، في 6 مارس 2022 في اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي بدورته الثامنة والخمسين (Salon de l'Agiculture).

© AP Photo / Vincent Yu

رجل يرتدي كمامة يستمتع بالشمس في حديقة على الواجهة البحرية في هونغ كونغ ، 8 مارس 2022. متحور "أوميكرون" سريع الانتشار يغمر هونغ كونغ، مما أدى إلى إجراء اختبارات جماعية، والحجر الصحي، وشراء ذعر من السوبر ماركت ونقص في المستشفيات سرير.

رجل يرتدي كمامة يستمتع بالشمس في حديقة على الواجهة البحرية في هونغ كونغ ، 8 مارس 2022. متحور &quot;أوميكرون&quot; سريع الانتشار يغمر هونغ كونغ، مما أدى إلى إجراء اختبارات جماعية، والحجر الصحي، وشراء ذعر من السوبر ماركت ونقص في المستشفيات سرير. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Yu

رجل يرتدي كمامة يستمتع بالشمس في حديقة على الواجهة البحرية في هونغ كونغ ، 8 مارس 2022. متحور "أوميكرون" سريع الانتشار يغمر هونغ كونغ، مما أدى إلى إجراء اختبارات جماعية، والحجر الصحي، وشراء ذعر من السوبر ماركت ونقص في المستشفيات سرير.

© AFP 2022 / Silvana Flores

تحاول النساء كسر السياج المحاط بالقصر الوطني خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.

تحاول النساء كسر السياج المحاط بالقصر الوطني خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Silvana Flores

تحاول النساء كسر السياج المحاط بالقصر الوطني خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.

© AP Photo / Petr David Josek

متسول يركع على جسر تشارلز الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى مع تساقط الثلوج في براغ، جمهورية التشيك، 4 مارس 2022.

متسول يركع على جسر تشارلز الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى مع تساقط الثلوج في براغ، جمهورية التشيك، 4 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petr David Josek

متسول يركع على جسر تشارلز الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى مع تساقط الثلوج في براغ، جمهورية التشيك، 4 مارس 2022.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

فتاة في شارع أربات في موسكو، حيث افتتح معرض الصور "انظر في عيون دونباس"، والذي يضم صورًا لأطفال منطقة الحرب في دونباس.

فتاة في شارع أربات في موسكو، حيث افتتح معرض الصور &quot;انظر في عيون دونباس&quot;، والذي يضم صورًا لأطفال منطقة الحرب في دونباس. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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فتاة في شارع أربات في موسكو، حيث افتتح معرض الصور "انظر في عيون دونباس"، والذي يضم صورًا لأطفال منطقة الحرب في دونباس.

© REUTERS / AAP Image / Bianca De Marchi

أحد السكان يجدف في مياه الفيضانات بينما تغمر المياه الطريق في وندسور، شمال غرب سيدني، أستراليا، 9 مارس 2022.

أحد السكان يجدف في مياه الفيضانات بينما تغمر المياه الطريق في وندسور، شمال غرب سيدني، أستراليا، 9 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / AAP Image / Bianca De Marchi

أحد السكان يجدف في مياه الفيضانات بينما تغمر المياه الطريق في وندسور، شمال غرب سيدني، أستراليا، 9 مارس 2022.

© Sputnik . Attia Al-Attiaفعاليات طلابية وأكاديمية المشاركة وقوفها "إلى جانب حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك، في ساحة جامعة حلب، سوريا
فعاليات طلابية وأكاديمية المشاركة وقوفها إلى جانب حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك، في ساحة جامعة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Attia Al-Attia
فعاليات طلابية وأكاديمية المشاركة وقوفها "إلى جانب حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك، في ساحة جامعة حلب، سوريا
© REUTERS / Florion Goga

فتاة صغيرة تنظر بالقرب من عرض تمثيلي لأحذية حمراء نسائية معروضة على سلم كرمز للتنديد بالعنف ضد المرأة، في تيرانا، ألبانيا، 8 مارس 2022.

فتاة صغيرة تنظر بالقرب من عرض تمثيلي لأحذية حمراء نسائية معروضة على سلم كرمز للتنديد بالعنف ضد المرأة، في تيرانا، ألبانيا، 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
12/27
© REUTERS / Florion Goga

فتاة صغيرة تنظر بالقرب من عرض تمثيلي لأحذية حمراء نسائية معروضة على سلم كرمز للتنديد بالعنف ضد المرأة، في تيرانا، ألبانيا، 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Pedro Pardo

يحتمي الناس من الألعاب النارية أمام "توريتو" (الثور الصغير) التقليدي المصنوع من الورق والخشب والألعاب النارية خلال احتفالات "سان خوان دي ديوس" في تولتيبيك في ضواحي مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.

يحتمي الناس من الألعاب النارية أمام &quot;توريتو&quot; (الثور الصغير) التقليدي المصنوع من الورق والخشب والألعاب النارية خلال احتفالات &quot;سان خوان دي ديوس&quot; في تولتيبيك في ضواحي مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
13/27
© AFP 2022 / Pedro Pardo

يحتمي الناس من الألعاب النارية أمام "توريتو" (الثور الصغير) التقليدي المصنوع من الورق والخشب والألعاب النارية خلال احتفالات "سان خوان دي ديوس" في تولتيبيك في ضواحي مكسيكو سيتي، 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

فنانون يشاركون في حفل افتتاح ألعاب ركوب الخيل 2022 في نادي ميريم للفروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 مارس 2022

 فنانون يشاركون في حفل افتتاح ألعاب ركوب الخيل 2022 في نادي ميريم للفروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
14/27
© AFP 2022 / Kim Won Jin

فنانون يشاركون في حفل افتتاح ألعاب ركوب الخيل 2022 في نادي ميريم للفروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 مارس 2022

© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من الميليشيا الشعبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قرية سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جنود من الميليشيا الشعبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قرية سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
15/27
© Sputnik . Alexey Kudenko
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جنود من الميليشيا الشعبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قرية سارتانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© REUTERS / Justin Makangara

أحد سكان مجموعة أسولونغو العرقية، وهو مجتمع حصل على تصريح خاص للعيش والصيد في مانغروف مارين بارك، يلقي قذائف المحار الفارغة بعد إزالة اللحم في مواندا، جمهورية دونيتسك الديمقراطية، 3 فبراير 2022.

أحد سكان مجموعة أسولونغو العرقية، وهو مجتمع حصل على تصريح خاص للعيش والصيد في مانغروف مارين بارك، يلقي قذائف المحار الفارغة بعد إزالة اللحم في مواندا، جمهورية دونيتسك الديمقراطية، 3 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
16/27
© REUTERS / Justin Makangara

أحد سكان مجموعة أسولونغو العرقية، وهو مجتمع حصل على تصريح خاص للعيش والصيد في مانغروف مارين بارك، يلقي قذائف المحار الفارغة بعد إزالة اللحم في مواندا، جمهورية دونيتسك الديمقراطية، 3 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Julien De Rosa

عارضة أزياء تقدم عرض أزياء لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 من Germanier خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 7 مارس 2022.

عارضة أزياء تقدم عرض أزياء لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 من Germanier خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 7 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
17/27
© AFP 2022 / Julien De Rosa

عارضة أزياء تقدم عرض أزياء لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 من Germanier خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا 7 مارس 2022.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
18/27
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022

© REUTERS / Cagla Gurdogan

متظاهرة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة قبل يوم المرأة العالمي، في أنقرة، تركيا، 6 مارس 2022

متظاهرة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة قبل يوم المرأة العالمي، في أنقرة، تركيا، 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
19/27
© REUTERS / Cagla Gurdogan

متظاهرة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة قبل يوم المرأة العالمي، في أنقرة، تركيا، 6 مارس 2022

© AFP 2022 / Jason Connolly

المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022.

تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949.

المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022. تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949. - سبوتنيك عربي
20/27
© AFP 2022 / Jason Connolly

المتزلج بروس ستوت (يمين) يقفز أثناء المنافسة في القسم المفتوح خلال مسابقة نهاية الأسبوع السنوية رقم 74 ليدفيل سكي جورنج في ليدفيل، كولورادو، الولايات المتحدة، 6 مارس 2022.

تم تكييف Skijoring، التي نشأت في الأصل كرياضة تنافسية في الدول الاسكندنافية، على مر السنين لتشمل فريقًا مكونًا من متزلج ومتزلج يجب أن يتنقل عبر القفزات وبوابات التعرج ورمي الحلقات للحصول على نقاط. ليدفيل، التي يبلغ ارتفاعها 10152 قدمًا (3094 مترًا)، وهي أعلى مدينة مدمجة في أمريكا الشمالية، تستضيف مسابقات التزلج منذ عام 1949.

© AFP 2022 / Timothy A. Clary

الراقصة الرئيسية في باليه مدينة نيويورك، سارة ميرنز وغيوم كوت، يؤديان العرض العالمي الأول لفيلم "Spir" خلال بروفة لباس سارة ميرنز: قطعة وورك (Sara Mearns: Piece of Work)، في مسرح جويس في مدينة نيويورك في 8 مارس 2022.

الراقصة الرئيسية في باليه مدينة نيويورك، سارة ميرنز وغيوم كوت، يؤديان العرض العالمي الأول لفيلم &quot;Spir&quot; خلال بروفة لباس سارة ميرنز: قطعة وورك (Sara Mearns: Piece of Work)، في مسرح جويس في مدينة نيويورك في 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Timothy A. Clary

الراقصة الرئيسية في باليه مدينة نيويورك، سارة ميرنز وغيوم كوت، يؤديان العرض العالمي الأول لفيلم "Spir" خلال بروفة لباس سارة ميرنز: قطعة وورك (Sara Mearns: Piece of Work)، في مسرح جويس في مدينة نيويورك في 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Str

مجموعة من النساء المتحمسات للسباحة الشتوية تسبح في بحيرة متجمدة جزئيًا أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في 8 مارس 2022.

مجموعة من النساء المتحمسات للسباحة الشتوية تسبح في بحيرة متجمدة جزئيًا أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
22/27
© AFP 2022 / Str

مجموعة من النساء المتحمسات للسباحة الشتوية تسبح في بحيرة متجمدة جزئيًا أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Ismael Adnan

أحمد، مدرب الأسد، يتفاعل مع "ليو" ، أحد ثلاثة أسود قام بتربيتها بليند بريفكاني، في حديقة حيوانات خاصة في مدينة دهوك شمال العراق في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في 4 مارس 2022.

أحمد، مدرب الأسد، يتفاعل مع &quot;ليو&quot; ، أحد ثلاثة أسود قام بتربيتها بليند بريفكاني، في حديقة حيوانات خاصة في مدينة دهوك شمال العراق في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في 4 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ismael Adnan

أحمد، مدرب الأسد، يتفاعل مع "ليو" ، أحد ثلاثة أسود قام بتربيتها بليند بريفكاني، في حديقة حيوانات خاصة في مدينة دهوك شمال العراق في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في 4 مارس 2022.

© REUTERS / Stringer

امرأة تلقي الحطام باتجاه سياج خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 8 مارس 2022.

امرأة تلقي الحطام باتجاه سياج خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 8 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Stringer

امرأة تلقي الحطام باتجاه سياج خلال مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 8 مارس 2022.

© AFP 2022 / Justin Tallis

زائر ينظر إلى قطعة فنية تسمى "هذا الخنزير الصغير ذهب إلى السوق، هذا الخنزير الصغير الذي بقي في المنزل" يعود تاريخه إلى عام 1996، خلال زيارة صحفية لمعرض "التاريخ الطبيعي" المخصص للفنان البريطاني داميان هيرست ومنحوتاته من الفورمالديهايد في معرض Gagosian King's Cross، لندن، 9 مارس 2022.

زائر ينظر إلى قطعة فنية تسمى &quot;هذا الخنزير الصغير ذهب إلى السوق، هذا الخنزير الصغير الذي بقي في المنزل&quot; يعود تاريخه إلى عام 1996، خلال زيارة صحفية لمعرض &quot;التاريخ الطبيعي&quot; المخصص للفنان البريطاني داميان هيرست ومنحوتاته من الفورمالديهايد في معرض Gagosian King&#x27;s Cross، لندن، 9 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Justin Tallis

زائر ينظر إلى قطعة فنية تسمى "هذا الخنزير الصغير ذهب إلى السوق، هذا الخنزير الصغير الذي بقي في المنزل" يعود تاريخه إلى عام 1996، خلال زيارة صحفية لمعرض "التاريخ الطبيعي" المخصص للفنان البريطاني داميان هيرست ومنحوتاته من الفورمالديهايد في معرض Gagosian King's Cross، لندن، 9 مارس 2022.

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca

متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022

متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca

متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022

© Sputnik . Ajwad Jradat سكان الحسكة السورية: نقف صفاً واحداً مع روسيا في حربها ضد النازية الجديدة
 سكان الحسكة السورية: نقف صفاً واحداً مع روسيا في حربها ضد النازية الجديدة - سبوتنيك عربي
27/27
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:34 GMT
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