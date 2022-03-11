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https://arabic.sputniknews.com/20220311/الأمم-المتحدة-بدون-اتخاذ-إجراء-عاجل-في-اليمن-يمكن-أن-يهوي-الملايين-في-المجاعة-1059773389.html
الأمم المتحدة: بدون اتخاذ إجراء عاجل في اليمن يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة
الأمم المتحدة: بدون اتخاذ إجراء عاجل في اليمن يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر المجاعة نتيجة الانهيار الاقتصادي الناجم عن استمرار الصراع في اليمن للعام السابع توالياً،... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:39+0000
2022-03-11T14:39+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عبر بعثتها في اليمن على "تويتر": "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام".وأضافت: "لا يمكن التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن".وأكدت "اليونيسف" أنه "بدون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنصار-الله-تتبنى-الهجوم-على-مصفاة-أرامكو-في-الرياض-وتعلن-استهداف-جازان-وأبها-1059766064.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

الأمم المتحدة: بدون اتخاذ إجراء عاجل في اليمن يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة

14:39 GMT 11.03.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر المجاعة نتيجة الانهيار الاقتصادي الناجم عن استمرار الصراع في اليمن للعام السابع توالياً، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عبر بعثتها في اليمن على "تويتر": "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
"أنصار الله" تتبنى الهجوم على مصفاة أرامكو في الرياض وتعلن استهداف جازان وأبها
12:57 GMT
وأضافت: "لا يمكن التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن".
وأكدت "اليونيسف" أنه "بدون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:34 GMT
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