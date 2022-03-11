https://arabic.sputniknews.com/20220311/الإمارات-الهجوم-على-مصفاة-الرياض-جريمة-حرب-1059775601.html
الإمارات: الهجوم على مصفاة الرياض "جريمة حرب"
الإمارات: الهجوم على مصفاة الرياض "جريمة حرب"
اعتبرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن حادث الاعتداء على مصفاة الرياض في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيرة هو "عمل إرهابي جبان وجريمة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:18+0000
2022-03-11T15:18+0000
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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا الاعتداء "يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية وردع التهديدات للملكة والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن "ما جرى هو تهديد لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية، في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة".وحرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في البيان على "تجديد تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مصر-تعلق-على-تعرض-السعودية-لهجوم-بطائرة-مسيرة-1059760966.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, السعودية, أنصار الله
الإمارات: الهجوم على مصفاة الرياض "جريمة حرب"
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اعتبرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن حادث الاعتداء على مصفاة الرياض في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيرة هو "عمل إرهابي جبان وجريمة حرب".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا الاعتداء "يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية وردع التهديدات للملكة والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
(وام).
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن "ما جرى هو تهديد لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية، في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة".
وحرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في البيان على "تجديد تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض
بطائرة مسيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن
، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.