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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إقرار-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-500-مليون-يورو-1059757741.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم إقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يعتزم إقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
أعلن مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عزم الدول الأعضاء على زيادة دعم أوكرانيا بالأسلحة، بقيمة 500 مليون يورو إضافية؛ ليصبح إجمالي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:29+0000
2022-03-11T10:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال تصريحات صحفية قبل اجتماع استثنائي غير رسمي لقادة الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، "اقترحنا زيادة الدعم إلى أوكرانيا، بضعف المبلغ - 500 مليون يورو إضافية".وأضاف، "يهدف الدعم الإضافي لزيادة دعم أوكرانيا بالأسلحة، وزيادة الضغط على روسيا، واحتمال فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا".وأكد بوريل، أنه "يتعين على المجلس الأوروبي، الآن، أن يوافق على الدعم الإضافي".وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، التي يسمح فيها بتسليم أسلحة لدولة أجنبية تخوض حربا؛ حيث أرسل معدات وأسلحة بقيمة 500 مليون يورو إلى الجيش الأوكراني، لدعمه في مواجهة العملية العسكرية الروسية.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بوريل-وعد-الاتحاد-الأوروبي-لأوكرانيا-بعضوية-الناتو-كان-خطأ--1059757093.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتزم إقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

10:29 GMT 11.03.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أعلن مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عزم الدول الأعضاء على زيادة دعم أوكرانيا بالأسلحة، بقيمة 500 مليون يورو إضافية؛ ليصبح إجمالي المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، مليار يورو.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال تصريحات صحفية قبل اجتماع استثنائي غير رسمي لقادة الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، "اقترحنا زيادة الدعم إلى أوكرانيا، بضعف المبلغ - 500 مليون يورو إضافية".
جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوريل: وعد الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بعضوية الناتو كان خطأ
10:23 GMT
وأضاف، "يهدف الدعم الإضافي لزيادة دعم أوكرانيا بالأسلحة، وزيادة الضغط على روسيا، واحتمال فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا".
وأكد بوريل، أنه "يتعين على المجلس الأوروبي، الآن، أن يوافق على الدعم الإضافي".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، التي يسمح فيها بتسليم أسلحة لدولة أجنبية تخوض حربا؛ حيث أرسل معدات وأسلحة بقيمة 500 مليون يورو إلى الجيش الأوكراني، لدعمه في مواجهة العملية العسكرية الروسية.
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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