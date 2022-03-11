https://arabic.sputniknews.com/20220311/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستفرض-عقوبات-على-نواب-مجلس-الدوما-ورؤساء-البنوك-الروسية-1059778179.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض حزمة عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T16:07+0000

2022-03-11T16:07+0000

2022-03-11T16:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية سيكون لها سلطة حظر أي استثمار جديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي.وقال البيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأمريكية ستراقب بعناية الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا في المعاملات التي تنطوي على عملة افتراضية.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا