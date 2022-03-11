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بايدن: الولايات المتحدة تلغي العلاقات التجارية "الطبيعية والدائمة" مع روسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستفرض-عقوبات-على-نواب-مجلس-الدوما-ورؤساء-البنوك-الروسية-1059778179.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض حزمة عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:07+0000
2022-03-11T16:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية سيكون لها سلطة حظر أي استثمار جديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي.وقال البيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأمريكية ستراقب بعناية الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا في المعاملات التي تنطوي على عملة افتراضية.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الملك-هو-نظيره-البيت-الأبيض-يعلن-موقف-بايدن-إذا-قابل-محمد-بن-سلمان-في-أي-مكان-1059756334.html
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روسيا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية

16:07 GMT 11.03.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض حزمة عقوبات على نواب مجلس الدوما ورؤساء البنوك الروسية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية سيكون لها سلطة حظر أي استثمار جديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي.
وقال البيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأمريكية ستراقب بعناية الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا في المعاملات التي تنطوي على عملة افتراضية.
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
"الملك هو نظيره"... البيت الأبيض يعلن موقف بايدن إذا قابل محمد بن سلمان في أي مكان
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:07 GMT
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