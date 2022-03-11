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الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/البيت-الأبيض-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-حربية-لن-يفرق-أمام-القدرات-الجوية-الروسية-1059746171.html
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية لن يفرق أمام القدرات الجوية الروسية
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية لن يفرق أمام القدرات الجوية الروسية
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن روسيا "لديها سوابق" في استخدام الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية لن يفرق أمام القدرات... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T02:31+0000
2022-03-11T02:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت ساكي، في مؤتمر من البيت الأبيض، يوم الخميس إن "روسيا لديها سوابق في استخدام الأسلحة الكيميائية".وأضافت أن "تزويد أوكرانيا بطائرات حربية لن يحدث فارقا في قدراتها أمام الطيران الروسي".وتابعت أن "الولايات المتحدة تجري مراجعة قانونية لتصنيف قصف مستشفى ولادة في أوكرانيا كجريمة حرب".وتأتي هذه التصريحات، على خلفية العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية العنيفة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-النشاط-البيولوجي-الأمريكي-في-أوكرانيا-1059744790.html
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أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية لن يفرق أمام القدرات الجوية الروسية

02:31 GMT 11.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن روسيا "لديها سوابق" في استخدام الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية لن يفرق أمام القدرات الجوية الروسية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت ساكي، في مؤتمر من البيت الأبيض، يوم الخميس إن "روسيا لديها سوابق في استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأضافت أن "تزويد أوكرانيا بطائرات حربية لن يحدث فارقا في قدراتها أمام الطيران الروسي".
وتابعت أن "الولايات المتحدة تجري مراجعة قانونية لتصنيف قصف مستشفى ولادة في أوكرانيا كجريمة حرب".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
أمس, 22:34 GMT
وتأتي هذه التصريحات، على خلفية العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية العنيفة على روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:58 GMT
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