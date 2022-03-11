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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الخارجية-التركية-تعلن-انتقال-سفارتها-من-كييف-1059774889.html
الخارجية التركية تعلن انتقال سفارتها من كييف
الخارجية التركية تعلن انتقال سفارتها من كييف
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، اليوم الجمعة، إن السفارة التركية في كييف انتقلت إلى تشيرنيفتسي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:58+0000
2022-03-11T14:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم وكالة الأناضول قوله إن "السفارة التركية في كييف تنتقل إلى مدينة تشيرنيفتسي بأوكرانيا".وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الخارجية-التركية-نعتزم-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-أنطاليا-بموافقة-الطرفين-1059449254.html
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الخارجية التركية تعلن انتقال سفارتها من كييف

14:58 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / Sheimo Uglu
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، اليوم الجمعة، إن السفارة التركية في كييف انتقلت إلى تشيرنيفتسي.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم وكالة الأناضول قوله إن "السفارة التركية في كييف تنتقل إلى مدينة تشيرنيفتسي بأوكرانيا".
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:34 GMT
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