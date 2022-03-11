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الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:59+0000
2022-03-11T18:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار في الجو، بما في ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تي بي2)".وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الفضائية الروسية دمر في يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.وأكد الجيش الروسي، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".
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روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد

17:59 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 11.03.2022)
© REUTERS / Baz Ratnerدبابة أوكرانية مدمرة قرب مدينة ديبالتسيفو
دبابة أوكرانية مدمرة قرب مدينة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار تي بي2".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار في الجو، بما في ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تي بي2)".
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الفضائية الروسية دمر في يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.
وأكد الجيش الروسي، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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وبينت الوزارة، أنه، وفي سياق العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، سيطر الجيش الروسي على عدد كبير من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:04 GMT
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