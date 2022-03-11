https://arabic.sputniknews.com/20220311/الدفاع-الروسية-تدمير-82-هدفا-تابعا-للجيش-الأوكراني-في-يوم-واحد-1059782052.html
الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:59+0000
2022-03-11T17:59+0000
2022-03-11T18:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/53/1013485375_0:42:3500:2011_1920x0_80_0_0_4ac6a598356fb0ae642c37e66fae5ee6.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار في الجو، بما في ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تي بي2)".وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الفضائية الروسية دمر في يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.وأكد الجيش الروسي، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/نيبينزيا-يكشف-عن-شبكة-بيولوجية-ضخمة-في-أوكرانيا-وتحرك-سريع-لإخفائها-1059780385.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تغطية-مباشرة-اليوم-السادس-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059746735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/53/1013485375_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_a4cd9a3abf515e539052f21b4fda9def.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد
17:59 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار تي بي2".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار في الجو، بما في ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تي بي2)".
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الفضائية الروسية دمر في يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.
وأكد الجيش الروسي، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.
وبينت الوزارة، أنه، وفي سياق العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، سيطر الجيش الروسي على عدد كبير من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.
وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".