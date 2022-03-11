https://arabic.sputniknews.com/20220311/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-استهداف-مطارين-عسكريين-في-مدينتي-لوتسك-وإيفان-فرانكوفسك-الأوكرانية-1059749054.html
الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك الأوكرانيتين
الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك الأوكرانيتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية استهدف مطارين استراتيجيين عسكريين يقعان في مدينتي لوتسك ووإيفانو فرانكوفسك الأوكرانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:18+0000
2022-03-11T07:18+0000
2022-03-11T07:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وجاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية قامت بضرب مطارين عسكريين تابعيين للجيش الأوكراني في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك.وأضاف كوناشينكوف: "تم تعطيل المطارين العسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك عبر استهدافهما بأسلحة عالية الدقة وتم تعطيلها بالكامل".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك الأوكرانيتين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية استهدف مطارين استراتيجيين عسكريين يقعان في مدينتي لوتسك ووإيفانو فرانكوفسك الأوكرانية.
وجاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية قامت بضرب مطارين عسكريين تابعيين للجيش الأوكراني في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك.
وأضاف كوناشينكوف: "تم تعطيل المطارين العسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك عبر استهدافهما بأسلحة عالية الدقة وتم تعطيلها بالكامل".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.