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الدفاع الكرواتية تعلن تحطم طائرة بدون طيار في البلاد قادمة من أوكرانيا
الدفاع الكرواتية تعلن تحطم طائرة بدون طيار في البلاد قادمة من أوكرانيا
قال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوغيتش إن الطائرة بدون طيار التي تحطمت في كرواتيا ليلة الجمعة لا يعتقد الناتو والسلطات الكرواتية أنها كانت تشكل تهديدًا... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:28+0000
2022-03-11T11:28+0000
روسيا
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وقال بانوغيتش: "نحن على اتصال مكثف مع الناتو. لقد تحدثت مع وزيري الدفاع في المجر وسلوفينيا، وتبادلنا المعلومات. دخلت الطائرة المجال الجوي في الساعة 22.57 بالتوقيت المحلي، ووصلت من المجر، وكانت تتحرك بسرعة 700 كيلومتر في الساعة".وشدد الوزير على أن "اتجاه الحركة قد تم تحديده. ربما لم يكن يمثل تهديدا لكرواتيا، ولا داعي للخوف. يعمل الناتو والأجهزة الأمنية لدينا على ضمان الأمن في هذه القضية".تحطمت الطائرة ليلة الجمعة في إحدى مناطق العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجارها، وتم تطويق المنطقة من قبل عناصر حفظ القانون.عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، من المفترض أن تكون هذه الطائرة بدون طيار من طراز "Tu-141 Strizh" سوفيتية الصنع وصلت من أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-الكرواتي-عن-صراع-الناتو---روسيا-سنتجنب-النار-بدل-أن-نكون-رجل-إطفاء-1057155963.html
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الدفاع الكرواتية تعلن تحطم طائرة بدون طيار في البلاد قادمة من أوكرانيا

11:28 GMT 11.03.2022
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طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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قال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوغيتش إن الطائرة بدون طيار التي تحطمت في كرواتيا ليلة الجمعة لا يعتقد الناتو والسلطات الكرواتية أنها كانت تشكل تهديدًا للبلاد.
وقال بانوغيتش: "نحن على اتصال مكثف مع الناتو. لقد تحدثت مع وزيري الدفاع في المجر وسلوفينيا، وتبادلنا المعلومات. دخلت الطائرة المجال الجوي في الساعة 22.57 بالتوقيت المحلي، ووصلت من المجر، وكانت تتحرك بسرعة 700 كيلومتر في الساعة".
وشدد الوزير على أن "اتجاه الحركة قد تم تحديده. ربما لم يكن يمثل تهديدا لكرواتيا، ولا داعي للخوف. يعمل الناتو والأجهزة الأمنية لدينا على ضمان الأمن في هذه القضية".
تحطمت الطائرة ليلة الجمعة في إحدى مناطق العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجارها، وتم تطويق المنطقة من قبل عناصر حفظ القانون.
عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، من المفترض أن تكون هذه الطائرة بدون طيار من طراز "Tu-141 Strizh" سوفيتية الصنع وصلت من أوكرانيا.
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