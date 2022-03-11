https://arabic.sputniknews.com/20220311/السعودية-تعلن-تحرير-فتاتين-أمريكيتين-خلال-عملية-أمنية-خاصة-في-اليمن-1059747721.html
السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة في اليمن
السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة في اليمن
أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في عاصمة اليمن صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:21+0000
2022-03-11T06:21+0000
2022-03-11T06:21+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749151_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_deab08533b453783604fe930a8819a02.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، إنه "تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين".وأضاف المالكي أنه "تم إخلاء الفتاتين ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".وتابع "تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما".وأكد المالكي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا لاستمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك مع أمريكا لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".كما أشار إلى أن تلك العملية "تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624)".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/لماذا-تم-تصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-بعد-7-سنوات-من-الحرب-في-اليمن-1059687988.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749151_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_dfbe11a69d7521a2f263cd6a809ed2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة في اليمن
تابعنا عبر
أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في عاصمة اليمن صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، إنه "تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأضاف المالكي أنه "تم إخلاء الفتاتين ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".
وأوضح أن "الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحريرهما".
وتابع "تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما".
وأكد المالكي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا لاستمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك مع أمريكا لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".
كما أشار إلى أن تلك العملية "تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن
كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624)".