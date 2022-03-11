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السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة في اليمن

السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة في اليمن

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في عاصمة اليمن صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T06:21+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، إنه "تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين".وأضاف المالكي أنه "تم إخلاء الفتاتين ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".وتابع "تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما".وأكد المالكي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا لاستمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك مع أمريكا لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".كما أشار إلى أن تلك العملية "تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624)".

https://arabic.sputniknews.com/20220309/لماذا-تم-تصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-بعد-7-سنوات-من-الحرب-في-اليمن-1059687988.html

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي