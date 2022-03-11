السفير الأوكراني بتل أبيب: لو كانت غولدا مائير على رأس إسرائيل لكانت النتائج مختلفة حيال الحرب
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov/
قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الجمعة، إنه يدرك سبب عدم مساعدة إسرائيل العسكرية لكييف، لكن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لا يتفهم ذلك.
وأكد كورنيتشوك في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بلاده قدمت أكثر من مرة طلبا يقضي بتقديم مساعدة عسكرية إسرائيلية لبلاده، ولكن طلبه يقبل بالرفض أو عدم الرد.
שגריר אוקראינה בישראל: "ילדים מתים אז כנראה שהתיווך לא מצליח" pic.twitter.com/ZDhioCeYNW— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 11, 2022
وذكر السفير الأوكراني أنه يتواصل، دوما، مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بهدف تسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل وقبول المزيد منهم دون قيود، موضحا أنه رغم ذلك، ما يزال مئات الأوكرانيين "ممددين" في مطار بن غوريون ينتظرون دخول البلاد.
שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק, במסיבת עיתונאים בת"א: "אנחנו בקשר ישיר עם שרת הפנים שקד, ביקשתי ממנה שישראל תקבל יותר פליטים ללא הגבלות. לפחות ביטלו את הערבויות, אבל עדיין מאות אנשים שוכבים על הרצפה בנתב"ג ומחכים להיכנס"@YoavBorowitz pic.twitter.com/MInFYF3uP0— כאן חדשות (@kann_news) March 11, 2022
وتوقع سفير أوكرانيا لدى تل أبيب انضمام إسرائيل إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، مطالبا إسرائيل بإرسال المزيد من المعدات الطبية والوقائية إلى أوكرانيا، فضلا عن مطالبته الشركات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن العمل في روسيا.
وحول العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية، أشار يفغيني كورنيتشوك، إلى أن تلك العلاقات كانت ستختلف في حال وجود قيادة مختلفة على رأس السلطة في إسرائيل، مشبها ذلك بغولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، موضحا أن النتائج كانت ستختلف حيال موقفها من الحرب في أوكرانيا.