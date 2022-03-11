https://arabic.sputniknews.com/20220311/السفير-الأوكراني-بتل-أبيب-لو-كانت-غولدا-مائير-على-رأس-إسرائيل-لكانت-النتائج-مختلفة-حيال-الحرب-1059757622.html

السفير الأوكراني بتل أبيب: لو كانت غولدا مائير على رأس إسرائيل لكانت النتائج مختلفة حيال الحرب

السفير الأوكراني بتل أبيب: لو كانت غولدا مائير على رأس إسرائيل لكانت النتائج مختلفة حيال الحرب

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الجمعة، إنه يدرك سبب عدم مساعدة إسرائيل العسكرية لكييف، لكن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لا يتفهم ذلك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

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2022-03-11T10:32+0000

2022-03-11T10:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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وأكد كورنيتشوك في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بلاده قدمت أكثر من مرة طلبا يقضي بتقديم مساعدة عسكرية إسرائيلية لبلاده، ولكن طلبه يقبل بالرفض أو عدم الرد.وذكر السفير الأوكراني أنه يتواصل، دوما، مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بهدف تسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل وقبول المزيد منهم دون قيود، موضحا أنه رغم ذلك، ما يزال مئات الأوكرانيين "ممددين" في مطار بن غوريون ينتظرون دخول البلاد.وتوقع سفير أوكرانيا لدى تل أبيب انضمام إسرائيل إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، مطالبا إسرائيل بإرسال المزيد من المعدات الطبية والوقائية إلى أوكرانيا، فضلا عن مطالبته الشركات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن العمل في روسيا.وحول العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية، أشار يفغيني كورنيتشوك، إلى أن تلك العلاقات كانت ستختلف في حال وجود قيادة مختلفة على رأس السلطة في إسرائيل، مشبها ذلك بغولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، موضحا أن النتائج كانت ستختلف حيال موقفها من الحرب في أوكرانيا.

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