https://arabic.sputniknews.com/20220311/السودان-يعلن-عن-إجراءات-وضوابط-جديدة-لاستيراد-السلع-الاستراتيجية-1059752576.html

السودان يعلن عن إجراءات وضوابط جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية

السودان يعلن عن إجراءات وضوابط جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية

أعلن السودان عن إجراءات وضوابط جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T08:58+0000

2022-03-11T08:58+0000

2022-03-11T08:58+0000

أخبار السودان اليوم

اقتصاد

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، سمح البنك المركزي السوداني بموجب الإجراءات والضوابط الجديدة، باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم.لكن الضوابط الجديدة استثنت استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية بجانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط.ونصت الضوابط أيضا على استخدام 70% من عوائد الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية "أدوية وقمح ومواد بترولية ومدخلات الإنتاج". فيما يستخدم 30% من عوائد الذهب للسلع الضرورية بعد الموافقة من وزارة التجارة. كما سمحت باستخدام الموارد الذاتية للعميل "حسابات حرة" في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدما وبهامش نقدي 100%.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/منتجو-الذهب-في-السودان-يتعهدون-بتوريد-إنتاجهم-إلى-البنك-المركزي-في-البلاد-1059721296.html

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أخبار السودان اليوم, اقتصاد