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"السيادة السوداني": الإمارات شريك استراتيجي يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد
"السيادة السوداني": الإمارات شريك استراتيجي يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد
قال العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن الإمارات شريك استراتيجي يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:04+0000
2022-03-11T15:04+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ونقلت وكالة أنباء "سونا"، عن أبو هاجة أن مجلس السيادة يحرص السودان على استمرار وترقية العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.وأضاف أبو هاجة أن زيارة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، للإمارات تهدف إلى بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.ولفت المستشار الإعلامي إلى أن هنالك تنسيقا مشتركا وتعاونا إستراتيجيا، حيث ستناقش الزيارة الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واختتم أبو هاجة بقولة "نعمل على بلورة رؤية مشتركة لتعاون البلدين اقتصادياً وسياسياً في كل المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس الخميس، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في احتجاجات ضد سلطات البلاد في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

"السيادة السوداني": الإمارات شريك استراتيجي يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد

15:04 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / MICHAEL O'HAGANرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / MICHAEL O'HAGAN
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قال العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن الإمارات شريك استراتيجي يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "سونا"، عن أبو هاجة أن مجلس السيادة يحرص السودان على استمرار وترقية العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف أبو هاجة أن زيارة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، للإمارات تهدف إلى بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
ولفت المستشار الإعلامي إلى أن هنالك تنسيقا مشتركا وتعاونا إستراتيجيا، حيث ستناقش الزيارة الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واختتم أبو هاجة بقولة "نعمل على بلورة رؤية مشتركة لتعاون البلدين اقتصادياً وسياسياً في كل المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس الخميس، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين خلال مشاركتهم في احتجاجات ضد سلطات البلاد في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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