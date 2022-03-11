https://arabic.sputniknews.com/20220311/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-مساعدات-قدرها-136-مليار-دولار-1059752690.html

الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار

الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:00+0000

2022-03-11T09:00+0000

2022-03-11T09:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وحسب واشنطن بوست، فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 31، على تمويل قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية.وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).وتشمل المساعدات الأمريكية إلى اوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

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