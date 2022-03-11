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الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار
الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:00+0000
2022-03-11T09:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وحسب واشنطن بوست، فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 31، على تمويل قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية.وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).وتشمل المساعدات الأمريكية إلى اوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الصين-تحذر-أمريكا-من-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1059529491.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار

09:00 GMT 11.03.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار.
وحسب واشنطن بوست، فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 31، على تمويل قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
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6 مارس, 11:20 GMT
وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.
مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).

من جانبها قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته".

وتشمل المساعدات الأمريكية إلى اوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.
كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.
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