https://arabic.sputniknews.com/20220311/الغرب-لا-يقدر-على-منع-الطائرات-الروسية-من-دخول-أجواء-أوكرانيا-1059756886.html

الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا

الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا

لا يستطيع حلف شمال الأطلسي إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطائرات الروسية. صرح بذلك رئيس وزراء كندا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:21+0000

2022-03-11T10:21+0000

2022-03-11T10:21+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وأفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، الخميس، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.وأوضح أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط طائرات روسية هناك.وبحسب رئيس وزراء كندا فإن مؤيدي نظام الحكم الأوكراني يستطيعون أن يفعلوا الكثير ويبذلون ما بوسعهم، ولكنهم لا يستطيعون مساعدة الرئيس الأوكراني على إغلاق سماء بلاده أمام الطائرات الروسية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا ستنظر إلى كل مَن يقرر المشاركة في إنشاء منطقة الحظر الجوي فوق أوكرانيا بأنه يشارك في الصراع المسلح ضد روسيا.ولهذا السبب رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فكرة إنشاء منطقة الحظر الجوي في سماء أوكرانيا.وتوجه زيلينسكي إلى الغرب بطلب المساعدة على حظر دخول الطائرات الروسية إلى أجواء أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على الناس في منطقة دونباس.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html

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