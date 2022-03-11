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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الغرب-لا-يقدر-على-منع-الطائرات-الروسية-من-دخول-أجواء-أوكرانيا-1059756886.html
الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا
الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا
لا يستطيع حلف شمال الأطلسي إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطائرات الروسية. صرح بذلك رئيس وزراء كندا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:21+0000
2022-03-11T10:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وأفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، الخميس، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.وأوضح أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط طائرات روسية هناك.وبحسب رئيس وزراء كندا فإن مؤيدي نظام الحكم الأوكراني يستطيعون أن يفعلوا الكثير ويبذلون ما بوسعهم، ولكنهم لا يستطيعون مساعدة الرئيس الأوكراني على إغلاق سماء بلاده أمام الطائرات الروسية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا ستنظر إلى كل مَن يقرر المشاركة في إنشاء منطقة الحظر الجوي فوق أوكرانيا بأنه يشارك في الصراع المسلح ضد روسيا.ولهذا السبب رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فكرة إنشاء منطقة الحظر الجوي في سماء أوكرانيا.وتوجه زيلينسكي إلى الغرب بطلب المساعدة على حظر دخول الطائرات الروسية إلى أجواء أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على الناس في منطقة دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا

الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا

10:21 GMT 11.03.2022
© REUTERS / Janis Laizansقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي تصل ليتوانيا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي تصل ليتوانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Janis Laizans
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لا يستطيع حلف شمال الأطلسي إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطائرات الروسية. صرح بذلك رئيس وزراء كندا.
وأفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، الخميس، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.
وأوضح أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط طائرات روسية هناك.
وبحسب رئيس وزراء كندا فإن مؤيدي نظام الحكم الأوكراني يستطيعون أن يفعلوا الكثير ويبذلون ما بوسعهم، ولكنهم لا يستطيعون مساعدة الرئيس الأوكراني على إغلاق سماء بلاده أمام الطائرات الروسية.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك
09:45 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا ستنظر إلى كل مَن يقرر المشاركة في إنشاء منطقة الحظر الجوي فوق أوكرانيا بأنه يشارك في الصراع المسلح ضد روسيا.
ولهذا السبب رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فكرة إنشاء منطقة الحظر الجوي في سماء أوكرانيا.
وتوجه زيلينسكي إلى الغرب بطلب المساعدة على حظر دخول الطائرات الروسية إلى أجواء أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على الناس في منطقة دونباس.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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