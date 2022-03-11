https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-اقتراح-شويغو-إرسال-متطوعين-إلى-أوكرانيا-لا-يشمل-المواطنين-الروس-1059757553.html
الكرملين: اقتراح شويغو إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس
الكرملين: اقتراح شويغو إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الحديث لم يدور عن إرسال مواطنين روس عندما اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إرسال متطوعين... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:26+0000
2022-03-11T10:26+0000
2022-03-11T10:41+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة على سؤال عما إذا كانت فكرة إرسال متطوعين أجانب إلى أوكرانيا تشمل إرسال مواطنين روس: "سيرغي شويغو في الأساس كان يتحدث عن الراغبين ومن طلبوا ذلك من دول الشرق الأوسط ومن سوريا، الحديث لم يدور عن مواطنينا".وردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط جذب متطوعين من روسيا، أجاب بيسكوف أنه حتى الآن لم يكن هناك حديث عن هذا، وأنه لا يعلم شيئا بشأن هذه الخطط.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: اقتراح شويغو إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس
10:26 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الحديث لم يدور عن إرسال مواطنين روس عندما اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إرسال متطوعين إلى أوكرانيا، بل دار الحديث عن متطوعين من دول الشرق الأوسط،
وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة على سؤال عما إذا كانت فكرة إرسال متطوعين أجانب إلى أوكرانيا تشمل إرسال مواطنين روس: "سيرغي شويغو في الأساس كان يتحدث عن الراغبين ومن طلبوا ذلك من دول الشرق الأوسط ومن سوريا، الحديث لم يدور عن مواطنينا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط جذب متطوعين من روسيا، أجاب بيسكوف أنه حتى الآن لم يكن هناك حديث عن هذا، وأنه لا يعلم شيئا بشأن هذه الخطط.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.