https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وماكرون-1059777520.html

الكرملين لا يستبعد إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون

الكرملين لا يستبعد إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون

قال المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط محددة لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي وإيمانويل ماكرون،... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T16:05+0000

2022-03-11T16:05+0000

2022-03-11T16:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار فرنسا

فلاديمير بوتين

إيمانويل ماكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102756/34/1027563460_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_442dc46e98e22af57f0931de2e17d98d.jpg

ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا يوم غد السبت قال"كل يومين تقريبا يتحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، لذلك بالطبع لا يمكن استبعاد أي شيء. هناك عمل نشط للغاية جار فيما يتعلق بالدبلوماسية الهاتفية.وقال ماكرون، في وقت سابق إنه سيتحدث مع بوتين مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة القادمة. وأكد أنه يعتزم تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإيجاد سبل للخروج من هذا الصراع.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الخميس، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.وقال ماكرون، في تصريحات صحفية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي بمدينة فرساي الفرنسية، "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا هو الهدف الرئيسي".وأعلنت الحكومة الألمانية، في بيان اليوم، أن "قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وافقوا على البقاء على اتصال بشأن الوضع في أوكرانيا" وذلك خلال اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني، أولاف شولتس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث آخر التطورات في أوكرانيا.وقالت الحكومة في بيان "قرر القادة الثلاثة البقاء على اتصال وثيق مع بعضهم البعض خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع البيان "أبلغ ماكرون وشولتس بوتين أنه يجب حل النزاع على طاولة المفاوضات".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-يؤكد-على-احترام-روسيا-وشعبها-1059591157.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون