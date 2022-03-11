https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-عقد-لقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059759179.html
الكرملين لا يستبعد عقد لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي
الكرملين لا يستبعد عقد لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إنه لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، ولكن قبل ذلك، يتعين على الوفود... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:56+0000
2022-03-11T10:56+0000
2022-03-11T10:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف بيسكوف: "لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. نعم هذا ممكن حقًا. ولكن أولاً، يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرؤساء من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث".وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/استطلاع-75-من-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-و76-يعتبرون-عمله-إيجابيا-1059758072.html
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روسيا
الكرملين لا يستبعد عقد لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي
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قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إنه لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، ولكن قبل ذلك، يتعين على الوفود والوزراء التأكد من أن رؤساء الدول يجتمعون من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث.
وأضاف بيسكوف: "لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. نعم هذا ممكن حقًا. ولكن أولاً، يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرؤساء من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث".
"مواقف الجانب الروسي معروفة، وقد صيغت بوضوح ولفت انتباه المفاوضين الأوكرانيين، ونحن ننتظر الصياغات المتبادلة".
دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.