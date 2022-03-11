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https://arabic.sputniknews.com/20220311/الوليد-بن-طلال-أفتخر-أنني-عنصري-للسعودية-ولم-أستقدم-أحدا-للعمل-من-خارج-المملكة-منذ-20-عاما-فيديو-1059780861.html
الوليد بن طلال: أفتخر أنني عنصري للسعودية ولم أستقدم أحدا للعمل من خارج المملكة منذ 20 عاما... فيديو
الوليد بن طلال: أفتخر أنني عنصري للسعودية ولم أستقدم أحدا للعمل من خارج المملكة منذ 20 عاما... فيديو
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، إنه "يتبنى فكرة التوطين والسعودة بتحيز وقوة ‏وشدة وصرامة تصل لدرجة العنصرية".‏ 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:24+0000
2022-03-11T17:24+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
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وتابع الوليد مؤكدا في لقاء له مع برنامج "يا هلا بالعرفج"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية" السعودية، أنه "يفتخر بأنه عنصري للسعودية"، لافتا إلى أن "نسبة العاملين لديه من السعوديين أكثر من 90 بالمئة في مؤسسته "المملكة" القابضة".كما أشارإلى أنه ظل يتبنى التوطين منذ 20 عاما، ولم يقم طول تلك السنوات باستقدام أي شخص من خارج السعودية، أو حتى إصدار تأشيرة زيارة له، وأنه ينحاز للسعوديين بنسبة 100 في المئة.وجاءت تصريحات الأمير الوليد بن طلال بمناسبة عرض الحلقة 300 من برنامج "يا هلا بالعرفج".وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية.وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهودها في التوطين لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، و"رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030".
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

الوليد بن طلال: أفتخر أنني عنصري للسعودية ولم أستقدم أحدا للعمل من خارج المملكة منذ 20 عاما... فيديو

17:24 GMT 11.03.2022
© Faisal Nasserالملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض
الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض
© Faisal Nasser
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، إنه "يتبنى فكرة التوطين والسعودة بتحيز وقوة ‏وشدة وصرامة تصل لدرجة العنصرية".‏
وتابع الوليد مؤكدا في لقاء له مع برنامج "يا هلا بالعرفج"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية" السعودية، أنه "يفتخر بأنه عنصري للسعودية"، لافتا إلى أن "نسبة العاملين لديه من السعوديين أكثر من 90 بالمئة في مؤسسته "المملكة" القابضة".
كما أشارإلى أنه ظل يتبنى التوطين منذ 20 عاما، ولم يقم طول تلك السنوات باستقدام أي شخص من خارج السعودية، أو حتى إصدار تأشيرة زيارة له، وأنه ينحاز للسعوديين بنسبة 100 في المئة.
وجاءت تصريحات الأمير الوليد بن طلال بمناسبة عرض الحلقة 300 من برنامج "يا هلا بالعرفج".
وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية.
وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهودها في التوطين لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، و"رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030".
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