https://arabic.sputniknews.com/20220311/انتهاء-الاجتماع-بين-لوكاشينكو-وبوتين-1059776697.html

انتهاء الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين

انتهاء الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين

أفاد مراسل "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد استمراره لـ5 ساعات متواصلة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T15:41+0000

2022-03-11T15:41+0000

2022-03-11T16:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_0711e3b4568f6533fa3701ea6a075f61.jpg

وأضاف المراسل أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت واحدة من الموضوعات الرئيسية.في بداية الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو عن الوضع في أوكرانيا، وأولاً وقبل كل شيء، حول كيفية سير المفاوضات الثنائية الآن.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-عقد-لقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059759179.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا