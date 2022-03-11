https://arabic.sputniknews.com/20220311/انتهاء-الاجتماع-بين-لوكاشينكو-وبوتين-1059776697.html
انتهاء الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين
انتهاء الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين
أفاد مراسل "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد استمراره لـ5 ساعات متواصلة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:41+0000
2022-03-11T15:41+0000
2022-03-11T16:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف المراسل أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت واحدة من الموضوعات الرئيسية.في بداية الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو عن الوضع في أوكرانيا، وأولاً وقبل كل شيء، حول كيفية سير المفاوضات الثنائية الآن.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-عقد-لقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059759179.html
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روسيا
انتهاء الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين
15:41 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد استمراره لـ5 ساعات متواصلة.
وأضاف المراسل أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت واحدة من الموضوعات الرئيسية.
في بداية الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو عن الوضع في أوكرانيا، وأولاً وقبل كل شيء، حول كيفية سير المفاوضات الثنائية الآن.
وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.