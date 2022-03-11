https://arabic.sputniknews.com/20220311/انعقاد-اللجنة-المغربية-الموريتانية-للتعاون-بعد-9-سنوات-من-الانقطاع-1059763205.html
انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع
انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع
انطلقت في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:03+0000
2022-03-11T12:03+0000
2022-03-11T12:03+0000
أخبار المغرب اليوم
موريتانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
الرباط - سبوتنيك. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحسن للعلاقات بين البلدين وبعد سنوات من انقطاع انعقاد اللجنة المشتركة حيث انعقدت آخر مرة عام 2013 في نواكشوط.وتهيمن على أعمال الدورة الثامنة ملفات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين اللذين تأثرت علاقاتهما مرارا بتداعيات ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.ويضم الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات ستة وزراء لقطاعات الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والتعليم العالي.وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.وكان الوزير الأول الموريتاني الذي حل أمس الخميس بالرباط، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
https://arabic.sputniknews.com/20210928/وزير-خارجية-موريتانيا-يزور-المغرب-بعد-فتور-في-العلاقات-بين-البلدين-1050272153.html
أخبار المغرب اليوم
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, موريتانيا
انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع
تابعنا عبر
انطلقت في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول الموريتاني.
الرباط - سبوتنيك
. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحسن للعلاقات بين البلدين وبعد سنوات من انقطاع انعقاد اللجنة المشتركة حيث انعقدت آخر مرة عام 2013 في نواكشوط.
28 سبتمبر 2021, 01:49 GMT
وتهيمن على أعمال الدورة الثامنة ملفات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين اللذين تأثرت علاقاتهما مرارا بتداعيات ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ويضم الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات ستة وزراء لقطاعات الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والتعليم العالي.
وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.
وكان الوزير الأول الموريتاني الذي حل أمس الخميس بالرباط، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.