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انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع
انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع
انطلقت في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:03+0000
2022-03-11T12:03+0000
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الرباط - سبوتنيك. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحسن للعلاقات بين البلدين وبعد سنوات من انقطاع انعقاد اللجنة المشتركة حيث انعقدت آخر مرة عام 2013 في نواكشوط.وتهيمن على أعمال الدورة الثامنة ملفات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين اللذين تأثرت علاقاتهما مرارا بتداعيات ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.ويضم الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات ستة وزراء لقطاعات الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والتعليم العالي.وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.وكان الوزير الأول الموريتاني الذي حل أمس الخميس بالرباط، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
https://arabic.sputniknews.com/20210928/وزير-خارجية-موريتانيا-يزور-المغرب-بعد-فتور-في-العلاقات-بين-البلدين-1050272153.html
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أخبار المغرب اليوم, موريتانيا

انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية للتعاون بعد 9 سنوات من الانقطاع

12:03 GMT 11.03.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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انطلقت في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول الموريتاني.
الرباط - سبوتنيك. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحسن للعلاقات بين البلدين وبعد سنوات من انقطاع انعقاد اللجنة المشتركة حيث انعقدت آخر مرة عام 2013 في نواكشوط.
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
وزير خارجية موريتانيا يزور المغرب بعد فتور في العلاقات بين البلدين
28 سبتمبر 2021, 01:49 GMT
وتهيمن على أعمال الدورة الثامنة ملفات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين اللذين تأثرت علاقاتهما مرارا بتداعيات ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويضم الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات ستة وزراء لقطاعات الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والتعليم العالي.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.

وكان الوزير الأول الموريتاني الذي حل أمس الخميس بالرباط، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
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