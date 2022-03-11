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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بايدن-الأمريكيون-بدأوا-يشعرون-بألم-من-ارتفاع-أسعار-الوقود-1059746558.html
بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود
بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T03:42+0000
2022-03-11T03:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن في تصريحات للاجتماع الشتوي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إن الأمريكيين يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب حرب روسيا على أوكرانيا".وأضاف: "لكنهم يعلمون أنه على الرغم من أن السعر مؤلم اليوم، فإن التكاليف باهظة، وستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن "ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك فرض بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود

03:42 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 03:43 GMT 11.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين.
وقال بايدن في تصريحات للاجتماع الشتوي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إن الأمريكيين يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب حرب روسيا على أوكرانيا".
وأضاف: "لكنهم يعلمون أنه على الرغم من أن السعر مؤلم اليوم، فإن التكاليف باهظة، وستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن "ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك فرض بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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