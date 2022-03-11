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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بايدن-يعلن-اليوم-عن-إجراءات-جديدة-ضد-روسيا--1059747265.html
بايدن يعلن اليوم عن إجراءات جديدة ضد روسيا
بايدن يعلن اليوم عن إجراءات جديدة ضد روسيا
أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن عن إجراءات جديدة ضد روسيا ردا على العملية في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T05:08+0000
2022-03-11T05:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر البيت الأبيض بيانا رسميا جاء فيه: "سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة عن إجراءات جديدة لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، حظر استيراد النفط والغاز الروسيين، "للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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العالم

بايدن يعلن اليوم عن إجراءات جديدة ضد روسيا

05:08 GMT 11.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن عن إجراءات جديدة ضد روسيا ردا على العملية في أوكرانيا.
وأصدر البيت الأبيض بيانا رسميا جاء فيه: "سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة عن إجراءات جديدة لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، حظر استيراد النفط والغاز الروسيين، "للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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