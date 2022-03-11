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بايدن يفي بالوعد الذي قطعه للأمير: قطر حليف رئيسي لأمريكا من خارج الناتو
بايدن يفي بالوعد الذي قطعه للأمير: قطر حليف رئيسي لأمريكا من خارج الناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه لأمير قطر الشيخ تميم بن... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:14+0000
2022-03-11T11:14+0000
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وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.ووعد بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير/كانون الثاني خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأنه سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في تصريحات سابقة إن "هذا التصنيف سيغير الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وجيشها مع قطر".وهناك 17 دولة تقع ضمن هذا التصنيف حاليًّا، بينها 6 دول عربية، هي مصر، والأردن، والبحرين، والكويت، والمغرب، وتونس.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن تسمية دولة كحليف رئيسي غير عضو في حلف الناتو تعد رسالة رمزية لقوة العلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بتلك الدولة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/فوائد-كثيرة-ما-معنى-تصنيف-قطر-حليفا-رئيسيا-لأمريكا-من-خارج-الناتو-1057572601.html
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العالم, العالم العربي, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يفي بالوعد الذي قطعه للأمير: قطر حليف رئيسي لأمريكا من خارج الناتو

11:14 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مطلع هذا العام.
وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.
ووعد بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير/كانون الثاني خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأنه سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
فوائد كثيرة... ما معنى تصنيف قطر حليفا رئيسيا لأمريكا من خارج الناتو
1 فبراير, 10:29 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في تصريحات سابقة إن "هذا التصنيف سيغير الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وجيشها مع قطر".
وهناك 17 دولة تقع ضمن هذا التصنيف حاليًّا، بينها 6 دول عربية، هي مصر، والأردن، والبحرين، والكويت، والمغرب، وتونس.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن تسمية دولة كحليف رئيسي غير عضو في حلف الناتو تعد رسالة رمزية لقوة العلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بتلك الدولة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
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