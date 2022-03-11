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https://arabic.sputniknews.com/20220311/بدء-اللقاء-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-موسكو-1059760522.html
لوكاشينكو في موسكو حاملا خرائط عسكرية وبوتين يهنئه بالاستفتاء
لوكاشينكو في موسكو حاملا خرائط عسكرية وبوتين يهنئه بالاستفتاء
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببدء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة موسكو. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:20+0000
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روسيا
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وهنأ الرئيس بوتين لوكاشينكو على إجراء استفتاء ناجح لافتا إلى المشاركة الكبيرة والدعم الشعبي، وذلك خلال استقباله له في قصر الكرملين. كما قال بوتين للوكاشينكو إن هناك بعض التطورات الإيجابية في عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، مؤكدا في الوقت ذاته أن العقوبات الغربية على روسيا هي دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس.وأشار بوتين إلى أن الاتحاد السوفيتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات.من جهته، أكد لوكاشينكو تواصله الدائم مع الرئيس بوتين بشأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والمفاوضات القائمة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أنه حريص على العلاقات الوطيدة بين البلدين.وقال لوكاشينكو إن أوكرانيا استعدت لشن ضربات ليس فقط ضد إقليم دونباس بل وضد بيلاروسيا أيضا، مضيفا: "من الجيد أنه كلما تقدم الوقت يزاد فهم الناس.. لم نهاجمهم، لم نقم نحن بذلك!".وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصل إلى روسيا في زيارة عمل.
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روسيا

لوكاشينكو في موسكو حاملا خرائط عسكرية وبوتين يهنئه بالاستفتاء

11:20 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 12:07 GMT 11.03.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببدء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة موسكو.
وهنأ الرئيس بوتين لوكاشينكو على إجراء استفتاء ناجح لافتا إلى المشاركة الكبيرة والدعم الشعبي، وذلك خلال استقباله له في قصر الكرملين.
كما قال بوتين للوكاشينكو إن هناك بعض التطورات الإيجابية في عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، مؤكدا في الوقت ذاته أن العقوبات الغربية على روسيا هي دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس.
وأشار بوتين إلى أن الاتحاد السوفيتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات.
من جهته، أكد لوكاشينكو تواصله الدائم مع الرئيس بوتين بشأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والمفاوضات القائمة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أنه حريص على العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وقال لوكاشينكو إن أوكرانيا استعدت لشن ضربات ليس فقط ضد إقليم دونباس بل وضد بيلاروسيا أيضا، مضيفا: "من الجيد أنه كلما تقدم الوقت يزاد فهم الناس.. لم نهاجمهم، لم نقم نحن بذلك!".
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصل إلى روسيا في زيارة عمل.
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